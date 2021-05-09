В поединке 26-го тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» на выезде обыграло «Колос» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Колос» — «Динамо» — 0:3
Голы: Гармаш, 45+1, Шапаренко, 57, Миколенко, 64
Обзор матча
0:1, Гармаш, 45+1
0:2, Шапаренко, 57
0:3, Миколенко, 64
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Динамо Киев).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
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Источник — Футбол 1/2/3
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