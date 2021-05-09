26-й тур
Колос К
0 : 3
Динамо Киев
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Колос — Динамо — 0:3. Видео голов и обзор матча

Киевская команда всухую разбила соперников в поединку 26-го тура УПЛ

  • 09.05.2021 16:14
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Колос — Динамо — 0:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

В поединке 26-го тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» на выезде обыграло «Колос» со счетом 3:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Колос» — «Динамо» — 0:3
Голы: Гармаш, 45+1, Шапаренко, 57, Миколенко, 64

Обзор матча

0:1, Гармаш, 45+1

0:2, Шапаренко, 57

0:3, Миколенко, 64

События матча
65' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Динамо Киев).
57' ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
45' ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
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Источник — Футбол 1/2/3

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