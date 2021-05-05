Битва за Европу. Ворскла и Десна в Полтаве сыграли вничью

Сегодняшний поединок в Полтаве становился, без преувеличения, ключевым противостоянием заключительной недели украинского чемпионата. Соперники ведут отчаянную борьбу за попадание в еврокубковую зону, поэтому их очная дуэль имела огромное значение. Юрий Максимов после матча с «Динамо» не скрывал, что полтавчане уже держали в уме следующий поединок.
К сегодняшней встрече гости подошли в неплохом настроении, ведь в матче с «Колосом» удалось совершить камбэк, вырвав ничью в численном меньшинстве. К тому же, «северян», по большему счету, устраивал ничейный результат в Полтаве, так как при равном количестве набранных очков с «Ворсклой» они окажутся выше в турнирной таблице за счет домашней победы.
Команды осторожно начали матч и не спешили форсировать события. На поле было много борьбы, а вот с конструктивом у ворот дело не клеилось. Полтавчане пытались высоко встречать соперников, но агрессивного прессинга в их исполнении не было. И все же, именно хозяева поля первыми обострили игру, что сразу принесло результат. Атака правым флангом завершилась зрячей передачей Степанюка в центр штрафной, и Тилль в касание отправил мяч в ворота.
После забитого гола рисунок игры не изменился. Полтавчане организованно перекрывали свободные зоны, а гости не могли наладить комбинационные взаимодействия. Перед перерывом у «зелено-белых» прошла еще одна хорошая комбинация, но у Кулача завершающий удар не получился.
На помощь команде Александра Рябоконя пришло стандартное положение в начале второго тайма. Мастерский навес со штрафного от Калитвинцева ударом головой замкнул Гитченко, сравняв счет. Почувствовавшие уверенность черниговчане сразу могли удвоить свое преимущество. Сначала Ризнык среагировал на удар Гуцуляка с линии штрафной, а затем голкипер совершил блестящий сэйв после удара головой от Безбородько.
Но и «зелено-белые» довольно быстро пришли в себя: результат команду Юрия Максимова не устраивал. Уже Пасту пришлось демонстрировать свою реакцию после удара Степанюка. А через несколько мгновений Скляр после навеса с углового и скидки партнера отправил мяч в ворота. Но харьковчанка Монзуль зафиксировала оффсайд у игрока «Ворсклы», что было подтверждено с помощью VAR.
Полтавчане пытались нагнетать, но задачу хозяевам значительно усложнил Якубу. Ганец сбил Картушова, получил второй в матче «горчичник» и досрочно покинул пределы поля. Тот же Картушов едва не принес победу своей команде, когда слева ворвался в штрафную соперников. Полузащитник вместо удара решил поискать партнеров, что оказалось неудачным решением.
Сыграв вничью, полтавчане ухудшили свои шансы в борьбе за еврокубковую зону. Теперь им нужно в последнем туре обыгрывать «Минай» и рассчитывать, что «Мариуполь» дома отберет очки у «Десны».
Украинская Премьер-лига. 25 тур.
«Ворскла» – «Десна» – 1:1
Тилль (18) – Гитченко (54)
Якубу (62), Сапай (90) – Конопля (39), Тамм (69), Гуцуляк (93)
Якубу (86, вторая желтая карточка)
«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Сапай, Якубу, Ребенок (Кане, 58), Пуцлин, Тилль, Скляр, Степанюк, Кулач
«Десна»: Паст, Тамм, Ермаков, Домбровский, Арвеладзе (Картушов, 81), Калитвинцев, Гитченко, Сухоцкий, Гуцуляк, Конопля, Дегтярёв (Безбородько, 46)
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Стадион «Ворскла» имени А. Бутовского (Полтава)
Александр Снитко, Sport.ua
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По сути никого не осталось в УПЛ достойного. Приятнее куда смотреть на Верес, Полесье, Николаев в 1 лиге, чем в УПЛ. Все слили себя сами-или по техническим характеристикам, или замешены в заряде судей, или по политическим мотивам, приняли сторону врага-и хотят чтоб мы поддерживали их клубы.
Так что только команды из Харькова которые реально могут показывать футбол хороши и достойный , плюс одновременно чисты и непорочны. Так что если будешь болеть за нас-Всевышний будет гордится тобой! Он видит все-его не обманешь ! Все кто был против-те кто ставил палки в колеса-судьба уже сама решила (поквитала) их - тех же Карпат и т.п. Вобщем без ножа - убиты, без пули-застрелены, без болезни - больны...Но я говорил расплата придет каждому-вопрос лишь времени!
Спуститесь на землю, оракул вы наш.
И назовите как можно скорее, точный счёт в матче Челси - Реал
Ну очень надо
По сути никого не осталось в УПЛ достойного. Приятнее куда смотреть на Верес, Полесье, Николаев в 1 лиге, чем в УПЛ. Все слили себя сами-или по техническим характеристикам, или замешены в заряде судей, или по политическим мотивам, приняли сторону врага-и хотят чтоб мы поддерживали их клубы.
Так что только команды из Харькова которые реально могут показывать футбол хороши и достойный , плюс одновременно чисты и непорочны. Так что если будешь болеть за нас-Всевышний будет гордится тобой! Он видит все-его не обманешь ! Все кто был против-те кто ставил палки в колеса-судьба уже сама решила (поквитала) их - тех же Карпат и т.п. Вобщем без ножа - убиты, без пули-застрелены, без болезни - больны...Но я говорил расплата придет каждому-вопрос лишь времени!
Какая разница, какого уровня это село?
Я знаю, что село там, как маленькая Швейцария.
От этого Ковалевка в мегаполис не превращается.
Конечно селюки, тем более по натуре своей
Спуститесь на землю, оракул вы наш.
И назовите как можно скорее, точный счёт в матче Челси - Реал
Ну очень надо
Обе команды хотели выиграть!
Жаль, что от этого результата выиграли селюки, работающие с судьями!
Обе команды хотели выиграть!
Жаль, что от этого результата выиграли селюки, работающие с судьями!
Обе команды хотели выиграть!
Жаль, что от этого результата выиграли селюки, работающие с судьями!
Обе команды хотели выиграть!
Жаль, что от этого результата выиграли селюки, работающие с судьями!
По сути никого не осталось в УПЛ достойного. Приятнее куда смотреть на Верес, Полесье, Николаев в 1 лиге, чем в УПЛ. Все слили себя сами-или по техническим характеристикам, или замешены в заряде судей, или по политическим мотивам, приняли сторону врага-и хотят чтоб мы поддерживали их клубы.
Так что только команды из Харькова которые реально могут показывать футбол хороши и достойный , плюс одновременно чисты и непорочны. Так что если будешь болеть за нас-Всевышний будет гордится тобой! Он видит все-его не обманешь ! Все кто был против-те кто ставил палки в колеса-судьба уже сама решила (поквитала) их - тех же Карпат и т.п. Вобщем без ножа - убиты, без пули-застрелены, без болезни - больны...Но я говорил расплата придет каждому-вопрос лишь времени!
Спуститесь на землю, оракул вы наш.
И назовите как можно скорее, точный счёт в матче Челси - Реал
Ну очень надо
Какая разница, какого уровня это село?
Я знаю, что село там, как маленькая Швейцария.
От этого Ковалевка в мегаполис не превращается.
Конечно селюки, тем более по натуре своей
Спуститесь на землю, оракул вы наш.
И назовите как можно скорее, точный счёт в матче Челси - Реал
Ну очень надо
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