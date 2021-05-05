Битва за Европу. Ворскла и Десна в Полтаве сыграли вничью

Сегодняшний поединок в Полтаве становился, без преувеличения, ключевым противостоянием заключительной недели украинского чемпионата. Соперники ведут отчаянную борьбу за попадание в еврокубковую зону, поэтому их очная дуэль имела огромное значение. Юрий Максимов после матча с «Динамо» не скрывал, что полтавчане уже держали в уме следующий поединок.

К сегодняшней встрече гости подошли в неплохом настроении, ведь в матче с «Колосом» удалось совершить камбэк, вырвав ничью в численном меньшинстве. К тому же, «северян», по большему счету, устраивал ничейный результат в Полтаве, так как при равном количестве набранных очков с «Ворсклой» они окажутся выше в турнирной таблице за счет домашней победы.

Команды осторожно начали матч и не спешили форсировать события. На поле было много борьбы, а вот с конструктивом у ворот дело не клеилось. Полтавчане пытались высоко встречать соперников, но агрессивного прессинга в их исполнении не было. И все же, именно хозяева поля первыми обострили игру, что сразу принесло результат. Атака правым флангом завершилась зрячей передачей Степанюка в центр штрафной, и Тилль в касание отправил мяч в ворота.

После забитого гола рисунок игры не изменился. Полтавчане организованно перекрывали свободные зоны, а гости не могли наладить комбинационные взаимодействия. Перед перерывом у «зелено-белых» прошла еще одна хорошая комбинация, но у Кулача завершающий удар не получился.

На помощь команде Александра Рябоконя пришло стандартное положение в начале второго тайма. Мастерский навес со штрафного от Калитвинцева ударом головой замкнул Гитченко, сравняв счет. Почувствовавшие уверенность черниговчане сразу могли удвоить свое преимущество. Сначала Ризнык среагировал на удар Гуцуляка с линии штрафной, а затем голкипер совершил блестящий сэйв после удара головой от Безбородько.

Но и «зелено-белые» довольно быстро пришли в себя: результат команду Юрия Максимова не устраивал. Уже Пасту пришлось демонстрировать свою реакцию после удара Степанюка. А через несколько мгновений Скляр после навеса с углового и скидки партнера отправил мяч в ворота. Но харьковчанка Монзуль зафиксировала оффсайд у игрока «Ворсклы», что было подтверждено с помощью VAR.

Полтавчане пытались нагнетать, но задачу хозяевам значительно усложнил Якубу. Ганец сбил Картушова, получил второй в матче «горчичник» и досрочно покинул пределы поля. Тот же Картушов едва не принес победу своей команде, когда слева ворвался в штрафную соперников. Полузащитник вместо удара решил поискать партнеров, что оказалось неудачным решением.

Сыграв вничью, полтавчане ухудшили свои шансы в борьбе за еврокубковую зону. Теперь им нужно в последнем туре обыгрывать «Минай» и рассчитывать, что «Мариуполь» дома отберет очки у «Десны».

Украинская Премьер-лига. 25 тур.

«Ворскла» – «Десна» – 1:1

Тилль (18) – Гитченко (54)

Якубу (62), Сапай (90) – Конопля (39), Тамм (69), Гуцуляк (93)

Якубу (86, вторая желтая карточка)

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Сапай, Якубу, Ребенок (Кане, 58), Пуцлин, Тилль, Скляр, Степанюк, Кулач

«Десна»: Паст, Тамм, Ермаков, Домбровский, Арвеладзе (Картушов, 81), Калитвинцев, Гитченко, Сухоцкий, Гуцуляк, Конопля, Дегтярёв (Безбородько, 46)

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Ворскла» имени А. Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА