25-й тур
Ворскла
1 : 1
Десна
05.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Битва за Европу. Ворскла и Десна в Полтаве сыграли вничью

Неприемлемый результат для полтавского клуба

  • 05.05.2021 20:51
  • 1748 просмотров
  • 15 комментариев
Битва за Европу. Ворскла и Десна в Полтаве сыграли вничью
© ФК Ворскла

Сегодняшний поединок в Полтаве становился, без преувеличения, ключевым противостоянием заключительной недели украинского чемпионата. Соперники ведут отчаянную борьбу за попадание в еврокубковую зону, поэтому их очная дуэль имела огромное значение. Юрий Максимов после матча с «Динамо» не скрывал, что полтавчане уже держали в уме следующий поединок.

К сегодняшней встрече гости подошли в неплохом настроении, ведь в матче с «Колосом» удалось совершить камбэк, вырвав ничью в численном меньшинстве. К тому же, «северян», по большему счету, устраивал ничейный результат в Полтаве, так как при равном количестве набранных очков с «Ворсклой» они окажутся выше в турнирной таблице за счет домашней победы.

Команды осторожно начали матч и не спешили форсировать события. На поле было много борьбы, а вот с конструктивом у ворот дело не клеилось. Полтавчане пытались высоко встречать соперников, но агрессивного прессинга в их исполнении не было. И все же, именно хозяева поля первыми обострили игру, что сразу принесло результат. Атака правым флангом завершилась зрячей передачей Степанюка в центр штрафной, и Тилль в касание отправил мяч в ворота.

После забитого гола рисунок игры не изменился. Полтавчане организованно перекрывали свободные зоны, а гости не могли наладить комбинационные взаимодействия. Перед перерывом у «зелено-белых» прошла еще одна хорошая комбинация, но у Кулача завершающий удар не получился.

На помощь команде Александра Рябоконя пришло стандартное положение в начале второго тайма. Мастерский навес со штрафного от Калитвинцева ударом головой замкнул Гитченко, сравняв счет. Почувствовавшие уверенность черниговчане сразу могли удвоить свое преимущество. Сначала Ризнык среагировал на удар Гуцуляка с линии штрафной, а затем голкипер совершил блестящий сэйв после удара головой от Безбородько.

Но и «зелено-белые» довольно быстро пришли в себя: результат команду Юрия Максимова не устраивал. Уже Пасту пришлось демонстрировать свою реакцию после удара Степанюка. А через несколько мгновений Скляр после навеса с углового и скидки партнера отправил мяч в ворота. Но харьковчанка Монзуль зафиксировала оффсайд у игрока «Ворсклы», что было подтверждено с помощью VAR.

Полтавчане пытались нагнетать, но задачу хозяевам значительно усложнил Якубу. Ганец сбил Картушова, получил второй в матче «горчичник» и досрочно покинул пределы поля. Тот же Картушов едва не принес победу своей команде, когда слева ворвался в штрафную соперников. Полузащитник вместо удара решил поискать партнеров, что оказалось неудачным решением.

Сыграв вничью, полтавчане ухудшили свои шансы в борьбе за еврокубковую зону. Теперь им нужно в последнем туре обыгрывать «Минай» и рассчитывать, что «Мариуполь» дома отберет очки у «Десны».

Украинская Премьер-лига. 25 тур.

«Ворскла» – «Десна» – 1:1

Тилль (18) – Гитченко (54)

Якубу (62), Сапай (90) – Конопля (39), Тамм (69), Гуцуляк (93)

Якубу (86, вторая желтая карточка)

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Сапай, Якубу, Ребенок (Кане, 58), Пуцлин, Тилль, Скляр, Степанюк, Кулач

«Десна»: Паст, Тамм, Ермаков, Домбровский, Арвеладзе (Картушов, 81), Калитвинцев, Гитченко, Сухоцкий, Гуцуляк, Конопля, Дегтярёв (Безбородько, 46)

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Ворскла» имени А. Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    SeM077
    online
      SeM077, 05.05.2021 21:27
    -1
    Ну что поздравляем ПенальКолос і Десну з єврокубками. Ворскла сьогодні програла свій шанс. Ну а судівство то окрема тема, для чого ставити Катьку судити, як вона так бокопорить?
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 21:24
    0
    vitalikss86, 05.05.2021 21:19
    Ничего скоро Металл подтянется в УПЛ-будешь смотреть хорошие матчи,я уже тоже жду...уже вычеркиваю дни - по сути осталось 450 дней это по сути как март 2020 так же находится от нас июль 2022 года когда Металл стартанет в УПЛ. Ждать осталось недолго если так подумать. Тогда будем наслаждаться зрелищем, которого не было давно. Соперники завидовать будут нам. Если за нас будешь болеть - Всевышний будет доволен тобой! Так как смотри всё как закрутилось: 1) Ахметов уже хочет на Донбасс-Арену и сожалеет что так произошло....хотя в 2014 году мог и должен был быть на нашей Украинской стороне и тогда возможно бы ничего б не случилось-и спас бы жизнь ребятам на фронте и так далее...За поступки он должен ответить...2) Динамо повязало себя Сурком который в ОПЗЖ 3) Колос пенальти уже стали непонятными-если раньше я считал заслужено, то сегодня стремный дали да и много их уже. 4) Десна - если даже в УЕФА выйдет где ей играть-будет в Киеве скитаться или где..стадион Гагарина не готов к Европе я уверен... 5) Александрия перестала бороться-намеренно сливает или просто нет мотивации и летит всем подряд-вопрос, но настоящая команда играет до последнего.
    По сути никого не осталось в УПЛ достойного. Приятнее куда смотреть на Верес, Полесье, Николаев в 1 лиге, чем в УПЛ. Все слили себя сами-или по техническим характеристикам, или замешены в заряде судей, или по политическим мотивам, приняли сторону врага-и хотят чтоб мы поддерживали их клубы.
    Так что только команды из Харькова которые реально могут показывать футбол хороши и достойный , плюс одновременно чисты и непорочны. Так что если будешь болеть за нас-Всевышний будет гордится тобой! Он видит все-его не обманешь ! Все кто был против-те кто ставил палки в колеса-судьба уже сама решила (поквитала) их - тех же Карпат и т.п. Вобщем без ножа - убиты, без пули-застрелены, без болезни - больны...Но я говорил расплата придет каждому-вопрос лишь времени!
    через 15 лет...
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 05.05.2021 21:20
    0
    adidas77, 05.05.2021 21:15
    У вас слишком много раз, звучит слово - Я
    Спуститесь на землю, оракул вы наш.
    И назовите как можно скорее, точный счёт в матче Челси - Реал
    Ну очень надо
    Я думаю кстати РЕАЛ пройдет!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 05.05.2021 21:19
    -2
    Andy_P, 05.05.2021 20:54
    После вчерашнего полуфинала ЛЧ смотрю ЭТО - это боль... и игроки, и судейство...
    Ничего скоро Металл подтянется в УПЛ-будешь смотреть хорошие матчи,я уже тоже жду...уже вычеркиваю дни - по сути осталось 450 дней это по сути как март 2020 так же находится от нас июль 2022 года когда Металл стартанет в УПЛ. Ждать осталось недолго если так подумать. Тогда будем наслаждаться зрелищем, которого не было давно. Соперники завидовать будут нам. Если за нас будешь болеть - Всевышний будет доволен тобой! Так как смотри всё как закрутилось: 1) Ахметов уже хочет на Донбасс-Арену и сожалеет что так произошло....хотя в 2014 году мог и должен был быть на нашей Украинской стороне и тогда возможно бы ничего б не случилось-и спас бы жизнь ребятам на фронте и так далее...За поступки он должен ответить...2) Динамо повязало себя Сурком который в ОПЗЖ 3) Колос пенальти уже стали непонятными-если раньше я считал заслужено, то сегодня стремный дали да и много их уже. 4) Десна - если даже в УЕФА выйдет где ей играть-будет в Киеве скитаться или где..стадион Гагарина не готов к Европе я уверен... 5) Александрия перестала бороться-намеренно сливает или просто нет мотивации и летит всем подряд-вопрос, но настоящая команда играет до последнего.
    По сути никого не осталось в УПЛ достойного. Приятнее куда смотреть на Верес, Полесье, Николаев в 1 лиге, чем в УПЛ. Все слили себя сами-или по техническим характеристикам, или замешены в заряде судей, или по политическим мотивам, приняли сторону врага-и хотят чтоб мы поддерживали их клубы.
    Так что только команды из Харькова которые реально могут показывать футбол хороши и достойный , плюс одновременно чисты и непорочны. Так что если будешь болеть за нас-Всевышний будет гордится тобой! Он видит все-его не обманешь ! Все кто был против-те кто ставил палки в колеса-судьба уже сама решила (поквитала) их - тех же Карпат и т.п. Вобщем без ножа - убиты, без пули-застрелены, без болезни - больны...Но я говорил расплата придет каждому-вопрос лишь времени!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 05.05.2021 21:19
    -1
    Igor Avtoigor, 05.05.2021 21:01
    Все прогматично Десна с Колосом будут в ЛЕ
    ПрОгматично? Бестолково, косолапо, с кривым судейством. Но это реальный уровень верха ПЛУ, а не наши "гранды", набитые легионерами. Если это была битва за еврокубки - то, может, нахер эти еврокубки? Шоб какая-то Риека втоптала в газон этих "мастеров"???
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.05.2021 21:18
    0
    Igor Avtoigor, 05.05.2021 21:15
    Какие они сылюки, приедь в Ковалевку ещё одна Коча Заспа ты там был?
    И шо из этого?
    Какая разница, какого уровня это село?
    Я знаю, что село там, как маленькая Швейцария.
    От этого Ковалевка в мегаполис не превращается.
    Конечно селюки, тем более по натуре своей
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 05.05.2021 21:18
    +4
    Последний тур поставит всё на свои места.А Ворскла ...ребята вы провалили весь второй круг.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.05.2021 21:15
    0
    vitalikss86, 05.05.2021 21:10
    Я колись писав що три команди (Колос, Ворскла, Десна) наберуть по 41 пункту (тоді по-моєму Ворскла буде поза Єврокубками) Мене звичайно мінусували. А це ж реально може бути. Я казав Ворскла-Десна Х, а потім Колос програє Динамо, а Ворскла виграє у Минаю, Десна у Маріуполя. Я кажу як буде...я кажу всім тут, що можливо-що ні. Правду кажу-а вони мінусують!
    У вас слишком много раз, звучит слово - Я
    Спуститесь на землю, оракул вы наш.
    И назовите как можно скорее, точный счёт в матче Челси - Реал
    Ну очень надо
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 05.05.2021 21:15
    +2
    adidas77, 05.05.2021 21:12
    Хорошая игра, бескомпромиссная!
    Обе команды хотели выиграть!
    Жаль, что от этого результата выиграли селюки, работающие с судьями!
    Какие они сылюки, приедь в Ковалевку ещё одна Коча Заспа ты там был?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.05.2021 21:12
    +1
    Хорошая игра, бескомпромиссная!
    Обе команды хотели выиграть!
    Жаль, что от этого результата выиграли селюки, работающие с судьями!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 05.05.2021 21:10
    0
    Я колись писав що три команди (Колос, Ворскла, Десна) наберуть по 41 пункту (тоді по-моєму Ворскла буде поза Єврокубками) Мене звичайно мінусували. А це ж реально може бути. Я казав Ворскла-Десна Х, а потім Колос програє Динамо, а Ворскла виграє у Минаю, Десна у Маріуполя. Я кажу як буде...я кажу всім тут, що можливо-що ні. Правду кажу-а вони мінусують!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 05.05.2021 21:05
    0
    зв!дки така впевненн!сть в перемоз! Десни над арендуполем?Да ! Минай в останньому тур! може наробити проблем для Ворскли.Так,що ще все попереду.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 05.05.2021 21:01
    +1
    Все прогматично Десна с Колосом будут в ЛЕ
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 20:54
    +4
    Остап сливкевич подарит Десне +3)
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 05.05.2021 20:54
    -3
    После вчерашнего полуфинала ЛЧ смотрю ЭТО - это боль... и игроки, и судейство...
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 05.05.2021 21:18
    +4
    Последний тур поставит всё на свои места.А Ворскла ...ребята вы провалили весь второй круг.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 20:54
    +4
    Остап сливкевич подарит Десне +3)
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 05.05.2021 21:15
    +2
    adidas77, 05.05.2021 21:12
    Хорошая игра, бескомпромиссная!
    Обе команды хотели выиграть!
    Жаль, что от этого результата выиграли селюки, работающие с судьями!
    Какие они сылюки, приедь в Ковалевку ещё одна Коча Заспа ты там был?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.05.2021 21:12
    +1
    Хорошая игра, бескомпромиссная!
    Обе команды хотели выиграть!
    Жаль, что от этого результата выиграли селюки, работающие с судьями!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 05.05.2021 21:01
    +1
    Все прогматично Десна с Колосом будут в ЛЕ
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 21:24
    0
    vitalikss86, 05.05.2021 21:19
    Ничего скоро Металл подтянется в УПЛ-будешь смотреть хорошие матчи,я уже тоже жду...уже вычеркиваю дни - по сути осталось 450 дней это по сути как март 2020 так же находится от нас июль 2022 года когда Металл стартанет в УПЛ. Ждать осталось недолго если так подумать. Тогда будем наслаждаться зрелищем, которого не было давно. Соперники завидовать будут нам. Если за нас будешь болеть - Всевышний будет доволен тобой! Так как смотри всё как закрутилось: 1) Ахметов уже хочет на Донбасс-Арену и сожалеет что так произошло....хотя в 2014 году мог и должен был быть на нашей Украинской стороне и тогда возможно бы ничего б не случилось-и спас бы жизнь ребятам на фронте и так далее...За поступки он должен ответить...2) Динамо повязало себя Сурком который в ОПЗЖ 3) Колос пенальти уже стали непонятными-если раньше я считал заслужено, то сегодня стремный дали да и много их уже. 4) Десна - если даже в УЕФА выйдет где ей играть-будет в Киеве скитаться или где..стадион Гагарина не готов к Европе я уверен... 5) Александрия перестала бороться-намеренно сливает или просто нет мотивации и летит всем подряд-вопрос, но настоящая команда играет до последнего.
    По сути никого не осталось в УПЛ достойного. Приятнее куда смотреть на Верес, Полесье, Николаев в 1 лиге, чем в УПЛ. Все слили себя сами-или по техническим характеристикам, или замешены в заряде судей, или по политическим мотивам, приняли сторону врага-и хотят чтоб мы поддерживали их клубы.
    Так что только команды из Харькова которые реально могут показывать футбол хороши и достойный , плюс одновременно чисты и непорочны. Так что если будешь болеть за нас-Всевышний будет гордится тобой! Он видит все-его не обманешь ! Все кто был против-те кто ставил палки в колеса-судьба уже сама решила (поквитала) их - тех же Карпат и т.п. Вобщем без ножа - убиты, без пули-застрелены, без болезни - больны...Но я говорил расплата придет каждому-вопрос лишь времени!
    через 15 лет...
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 05.05.2021 21:20
    0
    adidas77, 05.05.2021 21:15
    У вас слишком много раз, звучит слово - Я
    Спуститесь на землю, оракул вы наш.
    И назовите как можно скорее, точный счёт в матче Челси - Реал
    Ну очень надо
    Я думаю кстати РЕАЛ пройдет!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.05.2021 21:18
    0
    Igor Avtoigor, 05.05.2021 21:15
    Какие они сылюки, приедь в Ковалевку ещё одна Коча Заспа ты там был?
    И шо из этого?
    Какая разница, какого уровня это село?
    Я знаю, что село там, как маленькая Швейцария.
    От этого Ковалевка в мегаполис не превращается.
    Конечно селюки, тем более по натуре своей
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.05.2021 21:15
    0
    vitalikss86, 05.05.2021 21:10
    Я колись писав що три команди (Колос, Ворскла, Десна) наберуть по 41 пункту (тоді по-моєму Ворскла буде поза Єврокубками) Мене звичайно мінусували. А це ж реально може бути. Я казав Ворскла-Десна Х, а потім Колос програє Динамо, а Ворскла виграє у Минаю, Десна у Маріуполя. Я кажу як буде...я кажу всім тут, що можливо-що ні. Правду кажу-а вони мінусують!
    У вас слишком много раз, звучит слово - Я
    Спуститесь на землю, оракул вы наш.
    И назовите как можно скорее, точный счёт в матче Челси - Реал
    Ну очень надо
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 05.05.2021 21:10
    0
    Я колись писав що три команди (Колос, Ворскла, Десна) наберуть по 41 пункту (тоді по-моєму Ворскла буде поза Єврокубками) Мене звичайно мінусували. А це ж реально може бути. Я казав Ворскла-Десна Х, а потім Колос програє Динамо, а Ворскла виграє у Минаю, Десна у Маріуполя. Я кажу як буде...я кажу всім тут, що можливо-що ні. Правду кажу-а вони мінусують!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 05.05.2021 21:05
    0
    зв!дки така впевненн!сть в перемоз! Десни над арендуполем?Да ! Минай в останньому тур! може наробити проблем для Ворскли.Так,що ще все попереду.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности