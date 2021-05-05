Александр РЯБОКОНЬ: «Ни Десну, ни Ворсклу ничья не устроила. Одни нервы»

В матче 25-го тура УПЛ «Десна» и «Ворскла» сыграли 1:1. Игру прокомментировал наставник черниговской команды Александр Рябоконь.
«Обе команды хотели выиграть, приложили максимум усилий. Ничья, наверное, не устроила ни «Десну», ни «Ворсклу». У нас не все получалось, особенно в первом тайме. Во втором тайме перестроились и имели преимущество в скорости».
«Все решится в заключительном туре. Одни нервы сейчас. И прошлый матч, и сейчас», - сказал Рябоконь.
Обе команды набрали по 38 очков и продолжают борьбу за зону еврокубков.
Источник — Футбол 1/2/3
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