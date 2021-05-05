Ворскла - Десна - 1:1. Битва за еврокубки. Видео голов и обзор матча

В матче предпоследнего тура УПЛ «Ворскла» и «Десна» сыграли вничью 1:1, продолжая борьбу за место в еврокубках.
События матча
|87'
|Наджееб Якубу (Ворскла) получает красную карточку.
|87'
|Наджееб Якубу (Ворскла) получает красную карточку.
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Гитченко (Десна).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
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Источник — Sport.ua
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