25-й тур
Ворскла
0 : 0
Десна
05.05.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25 тура чемпионата Украины

  • 04.05.2021 16:04
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Ворскла – Десна. Текстовая трансляция матча
© ФК Ворскла

В среду, 5 мая, состоится поединок двадцать пятого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А. Бутовского и начнется в 19:00.

За два тура до завершения чемпионата «Ворскла» и «Десна», которые являются прямыми конкурентами в борьбе за еврокубковую зону, находятся по соседству в турнирной таблице с одинаковым количеством набранных очков. Таким образом, очное противостояние соперников имеет огромное турнирное значение. В предыдущем туре черниговчане совершили камбэк в матче против «Колоса», в меньшинстве вырвав ничью. Полтавчане же с крупным счетом проиграли киевскому «Динамо» (1:5). В первом круге «Десна» на своем поле в компенсированное время вырвала победу у «Ворсклы».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Десна».

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Александр Снитко, Sport.ua

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