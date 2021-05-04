В среду, 5 мая, состоится поединок двадцать пятого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А. Бутовского и начнется в 19:00.

За два тура до завершения чемпионата «Ворскла» и «Десна», которые являются прямыми конкурентами в борьбе за еврокубковую зону, находятся по соседству в турнирной таблице с одинаковым количеством набранных очков. Таким образом, очное противостояние соперников имеет огромное турнирное значение. В предыдущем туре черниговчане совершили камбэк в матче против «Колоса», в меньшинстве вырвав ничью. Полтавчане же с крупным счетом проиграли киевскому «Динамо» (1:5). В первом круге «Десна» на своем поле в компенсированное время вырвала победу у «Ворсклы».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Десна».