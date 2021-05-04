Украинский чемпионат вышел на финишную прямую, и большинство турнирных вопросов уже в основном снято. «Динамо» досрочно завоевало чемпионский титул, а «Заря» практически гарантировала себе «бронзовые» медали (луганчанам для достижения цели нужно набрать еще одно очко). Нет особой интриги и в «зоне вылета». «Минай» уже находится одной ногой в Первой лиге, и в ближайшем туре «Шахтер» может отправить туда закарпатцев официально. Таким образом, на нынешней неделе пристальные взгляды украинских болельщиков будут прикованы к борьбе за еврокубковую зону, в которой участвуют «Колос», «Ворскла» и «Десна». Именно очное противостояние полтавчан с «северянами» станет центральным в 25-м туре.

Черниговчане не смогли одержать победу в трех последних своих матчах, а «зелено-белые» потерпели два поражения, еще и с крупным счетом. Но перед встречей в Полтаве подопечные Александра Рябоконя явно находятся в неплохом психологическом состоянии. Ведь в поединке против «Колоса» черниговчанам удалось совершить камбэк, проигрывая со счетом 0:2, а вырвала ничью «Десна», и вовсе играя в меньшинстве. «Пропустив два гола, мы не остановились. Всегда приятно работать с такими ребятами, которые крепки духом», – отметил наставник черниговского клуба.

Для «Ворсклы» единственным позитивом в погроме от «Динамо» (хотя, какие уж тут позитивные моменты?) стало индивидуальное достижение Владислава Кулача. Форвард полтавчан отметился результативным ударом с пенальти и повторил клубный рекорд результативности за сезон, установленный еще в конце прошлого века Сергеем Чуйченко. Впрочем, матч с киевлянами «зелено-белые» проводили с мыслями о куда более важном для них противостоянии. Об этом свидетельствуют и послематчевые слова Юрия Максимлва, который в перерыве провел сразу три замены. «Мы заменили тех, кто имеет по три желтые карточки. Три замены сделали, потому что любая желтая, и футболисты бы пропускали следующий тур. У нас такая ситуация на сегодняшний день, мы уже думали про другую игру. Потому что сегодня трудно было взять очки, и мы заменили троих сразу», – сказал коуч полтавского клуба.

Избежать ненужных дисквалификаций тренерскому штабу «Ворсклы» удалось. Но в оставшихся матчах полтавчанам не поможет Игорь Пердута, оказавшийся в лазарете. Кроме того, в матче против «Динамо» из-за повреждения досрочно покинул поле Ибрагим Кане, и неизвестно, сумеет ли малиец восстановиться к ответственному противостоянию. В Полтаве не сыграет и полузащитник «Десны» Владислав Огиря, получивший красную карточку в прошлом туре. Интересно, что эта красная карточка стала третьей в карьере Огири, и все удаления он заработал, выступая за разные клубы (ранее подобная неприятность случалась с футболистом в «Олимпике» и «Александрии»).

Предматчевая статистика не может радовать поклонников «зелено-белых». Полтавский клуб еще ни разу не обыгрывал «северян» на своем поле в Премьер-лиге (две ничьи и поражение). Последний раз дома полтавчане обыгрывали «Десну» еще в 1994-м, когда соперники встречались в Первой лиге. В первом круге нынешнего чемпионата «Десна» вырвала победу у «Ворсклы» на четвертой компенсированной минуте благодаря точному удару Максима Дегтярёва.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Альюн, Чеснаков, Якубу, Кане, Скляр, Пуцлин, Тилль, Кулач, Степанюк.

«Десна»: Паст, Мостовой, Гитченко, Имереков, Тамм, Конопля, Гуцуляк, Картушов, Домбровский, Калитвинцев, Дегтярёв.

5 мая, среда