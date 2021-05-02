Луческу не уйдет из Динамо. Ему есть что доказывать

Он вернулся, чтобы победить, и сделал свое дело блестяще. Мирча Луческу вместе с «Динамо» оформил шестнадцатый для киевской команды титул чемпиона Украины, заполучив в свою собственную коллекцию девятое «золото» отечественного элитарного футбола. В свои 75 лет (в конце июля румыну исполнится 76) Луческу доказал, что не только сохранил здравый ум и понимание ситуации, но и по-прежнему имеет колоссальную мотивацию для того, чтобы добиваться успехов в большом футболе.
Именно поэтому предполагать или зондировать почву на предмет возможного ухода Луческу из «Динамо» уже нынешним летом вряд ли стоит. С одной стороны, Мирче действительно удалась фантастически красивая история – после нескольких лет отсутствия он вернулся в Украину, возглавил «Динамо», являющееся «злейшим другом» донецкого «Шахтера», с которым Луческу ковал славу на протяжении двенадцати сезонов, а затем и привел «бело-синих» к чемпионству, попутно оформив победу в Суперкубке Украины и имея отличные шансы добавить к этому выигрыш национального Кубка. Выше на отечественных просторах прыгать уже действительно некуда, но кто сказал, что Луческу это останавливает? Он точно из тех тренеров, которые предпочитают пробивать потолок, а не дно.
Уходить сейчас для Мирчи – это будет своеобразным признанием собственной трусости. Не для того он возвращался в Украину и брался за работу с «Динамо», чтобы после первых же успехов убегать, а затем сидеть в родной Румынии и надиктовывать мемуары, в которых упиваться собственным величием и неправотой некоторых руководителей «Шахтера», отказавшихся от его услуг. Луческу захочет продолжить свою работу, чтобы как минимум подтвердить, что нынешний его успех – отнюдь не случайность и итог провального полугодия тренерского штаба Луиша Каштру. У Мирчи есть стимул доказать, что это не «Шахтер» проиграл чемпионство, а его «Динамо» заставило «горняков» свернуть с победной тропы, начать ощущать неуверенность, и фактически развалиться на середине дистанции.
Поэтому для Луческу будет интересен и следующий сезон в УПЛ. Он уже «съел» Луиша Каштру в «Шахтере» (нет сомнений, что летом донецкую команду возглавит другой специалист), что ранее неоднократно проделывал с множеством оппонентов из «Динамо». Сейчас, когда боссы «горняков» готовят свой контраргумент, Луческу однозначно рад, что ему представится шанс доказать собственное превосходство над еще одним специалистом, на которого сделают ставку в «Шахтере» после него. В свое время Мирча просился обратно, но ему отказали. Поэтому он, очевидно, без особых зазрений совести принял «Динамо», и сейчас радуется перспективе пободаться с Де Дзерби, или кто там будет новым «рулевым» у дончан.
ФК Динамо
Расставание «Шахтера» с Луческу действительно получилось несколько смазанным. То, о чем молчали несколько лет, после прихода Мирчи в «Динамо» вынесло на самую вершину, и именно тогда стало ясно, что идея попрощаться с румынским наставником принадлежала определенным людям из топ-менеджента донецкого клуба. Вероятнее всего, Ринат Ахметов не был инициатором этого процесса. Возможно, он сомневался, но его настойчиво убеждали, что Луческу себя исчерпал. И после двух кряду провалов в битве за чемпионство, собственник «Шахтера» решился на завершение многолетнего сотрудничества с Мирчей, с которым во времена пребывания клуба в Донецке общался едва ли не каждый день.
Собственно, отсутствие постоянного контакта с первым лицом и сыграло с Луческу злую шутку сперва в последние годы в «Шахтере», а затем и в «Зените». Румынский тренер за годы работы в Италии, турецких клубах и «Шахтере» привык по всем ключевым вопросам всегда общаться напрямую с президентами и собственниками клубов. Так было в «Брешиа» с Луиджи Кориони, так было в «Шахтере» с Ринатом Ахметовым. В этом и кроется коренное отличие между Каштру и Луческу, ведь первого устраивает быть исключительно тренером, а второй хочет быть одним из главных идеологов и стратегов клуба.
В «Динамо» Луческу впервые после отъезда из «Шахтера» получил то, к чему привык – интерес к его персоне со стороны собственников клуба. Игорь и Григорий Суркисы практически всегда на связи с Мирчей, советуются с ним и подолгу обсуждают направления, по которым в дальнейшем будет развиваться их клуб. Поэтому неудивительно, что Луческу вместе с владельцами договорился об отсутствии серьезного усиления в первый сезон, но попросил руководство инвестировать деньги в улучшение тренировочных условий для первой и молодежной команд, а также, по слухам, убедил Суркисов улучшить условия контрактов для ключевых футболистов. Хитрый стратег понимал, что этим он куда больше и эффективнее добьется расположения «костяка» команды, нежели когда начнет с ходу привозить легионеров, из-за которых рисковала бы испортиться атмосфера в раздевалке.
ФК Динамо
Сейчас Луческу имеет коллектив, который вылепил сам. Что бы там не рассказывал Александр Хацкевич, но нынешнее чемпионство «Динамо» - это заслуга исключительно Мирчи и его ассистентов. Это похожая ситуация с командой, которую в девяностых собирал Сабо, но на вершину вывел Лобановский. Без гениев множество добротных коллективов застывают в развитии, и затем начинают регрессировать, но дать им новый качественный импульс в подходящий момент способны единицы – те, к когорте которых принадлежит и Мирча.
В нынешнем сезоне Луческу выполнил задачу минимум для «Динамо» в еврокубках. Он вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов, что после многолетних провалов предшественников уже выглядело едва ли не чудом. Но вряд ли для самого Мирчи этот результат является серьезным достижением. Замахнуться на большее в ЛЧ-2020/21 румынский коуч просто не мог, потому как еще не наладил игру команды так, как ему бы хотелось. Сейчас, когда «Динамо» действительно выглядит достойно и закономерно выиграло «золото» чемпионата, у Луческу открывается возможность сделать задел на следующий евросезон, в котором румын наверняка попробует замахнуться как минимум на плей-офф Лиги чемпионов, либо же на выигрыш Лиги Европы.
Не менее важно для Мирчи и то, что сейчас с «Динамо» он рушит сложившееся о нем шаблонное мнение – мол, Луческу способен добиваться результата исключительно с бразильцами. Этот миф приклеился к румыну в период работы в «Шахтере», ведь ранее в Италии и Турции Мирча не имел в своем распоряжении такого безумного количества представителей этой южноамериканской страны. В современном «Динамо» бразильцев и вовсе минимум – лишь двое (Клейтон и Сидклей), причем оба не играют роль первых скрипок в команде. Да и вообще нынешние успехи «бело-синих» в крайне малой степени завязаны на легионерах, ведь ни Кендзеру, ни Вербича, ни даже эффективного Де Пену с ярким Жерсоном Родригешем нельзя называть краеугольными камнями триумфального сезона для «Динамо». Эта команда Луческу практически полностью состоит из украинцев, которые и добывают для нее результат. И летом вряд ли трансферная стратегия серьезно изменится, ведь Мирча, кажется, поймал кайф в работе именно с академией «бело-синих», тем более, что у него уже есть, кого предъявить в качестве примеров для подрастающего поколения футболистов. Чего стоит только 18-летний Илья Забарный, который при Луческу превратился из футболиста «Динамо» U-19 в игрока первой команды в клубе, а затем и в одного из основных центрбеков современной сборной Украины!
И, перебирая все эти факторы, а еще ряд других, о которых автор не упомянул в силу нежелания превращать небольшой очерк в фундаментальный трактат, вы действительно верите, что Луческу после первого триумфа решит бросить «Динамо» и уйти? Этого не будет, просто потому, что не может быть априори. Единственный момент, из-за которого расставание все-таки может произойти – форс-мажор, от которого никто и никогда не застрахован, но которого, хочется верить, не произойдет, ведь конкурентный и интересный футбол в украинской Премьер-лиге, кажется, только начинает снова проявлять себя во всей красе…
Алексей Сливченко, Sport.ua
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Но руководство Динамо само виновато в застое. Ну зачем было расставаться с Ребровым после серебра? Сколько было у Луческу вторых мест с Шахтёром? Были. Но. Румынский специалист выиграл в "Шахтере" восемь чемпионств Украины, пять Кубков и семь Суперкубков Украины, а также Кубок УЕФА.
Ну а как было в Шахтёое?
Вспомним 18 июня 2014 года:
В понедельник на пресс-конференции в Донецке Мирча Луческу заявил, что останется во главе действующего чемпиона Украины по футболу - "Шахтера" - по крайней мере до 2015 года, когда истечет срок его контракта.
При этом наставник "горняков" не исключил, что не уедет из Донецка и после этого.
"Может быть такое, что и через десять лет вы тут меня увидите", - заявил он журналистам.
В мае этого года исполнилось десять лет со дня подписания контракта между Луческу и донецким клубом.
На сегодня он возглавляет свой клуб без перерыва дольше всех тренеров команд украинской премьер-лиги. )
Как по мне, то и Каштру не надо дёргать. Ведь были и громкие победы, а быть первым всегда может только Бог.
Все таки приятно смотреть во что преобразилось ДК
Редакція всього найкращого вам.
Редакція всього найкращого вам.
Все таки приятно смотреть во что преобразилось ДК
Но руководство Динамо само виновато в застое. Ну зачем было расставаться с Ребровым после серебра? Сколько было у Луческу вторых мест с Шахтёром? Были. Но. Румынский специалист выиграл в "Шахтере" восемь чемпионств Украины, пять Кубков и семь Суперкубков Украины, а также Кубок УЕФА.
Ну а как было в Шахтёое?
Вспомним 18 июня 2014 года:
В понедельник на пресс-конференции в Донецке Мирча Луческу заявил, что останется во главе действующего чемпиона Украины по футболу - "Шахтера" - по крайней мере до 2015 года, когда истечет срок его контракта.
При этом наставник "горняков" не исключил, что не уедет из Донецка и после этого.
"Может быть такое, что и через десять лет вы тут меня увидите", - заявил он журналистам.
В мае этого года исполнилось десять лет со дня подписания контракта между Луческу и донецким клубом.
На сегодня он возглавляет свой клуб без перерыва дольше всех тренеров команд украинской премьер-лиги. )
Как по мне, то и Каштру не надо дёргать. Ведь были и громкие победы, а быть первым всегда может только Бог.
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