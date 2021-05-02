Луческу не уйдет из Динамо. Ему есть что доказывать

Он вернулся, чтобы победить, и сделал свое дело блестяще. Мирча Луческу вместе с «Динамо» оформил шестнадцатый для киевской команды титул чемпиона Украины, заполучив в свою собственную коллекцию девятое «золото» отечественного элитарного футбола. В свои 75 лет (в конце июля румыну исполнится 76) Луческу доказал, что не только сохранил здравый ум и понимание ситуации, но и по-прежнему имеет колоссальную мотивацию для того, чтобы добиваться успехов в большом футболе.

Именно поэтому предполагать или зондировать почву на предмет возможного ухода Луческу из «Динамо» уже нынешним летом вряд ли стоит. С одной стороны, Мирче действительно удалась фантастически красивая история – после нескольких лет отсутствия он вернулся в Украину, возглавил «Динамо», являющееся «злейшим другом» донецкого «Шахтера», с которым Луческу ковал славу на протяжении двенадцати сезонов, а затем и привел «бело-синих» к чемпионству, попутно оформив победу в Суперкубке Украины и имея отличные шансы добавить к этому выигрыш национального Кубка. Выше на отечественных просторах прыгать уже действительно некуда, но кто сказал, что Луческу это останавливает? Он точно из тех тренеров, которые предпочитают пробивать потолок, а не дно.

Уходить сейчас для Мирчи – это будет своеобразным признанием собственной трусости. Не для того он возвращался в Украину и брался за работу с «Динамо», чтобы после первых же успехов убегать, а затем сидеть в родной Румынии и надиктовывать мемуары, в которых упиваться собственным величием и неправотой некоторых руководителей «Шахтера», отказавшихся от его услуг. Луческу захочет продолжить свою работу, чтобы как минимум подтвердить, что нынешний его успех – отнюдь не случайность и итог провального полугодия тренерского штаба Луиша Каштру. У Мирчи есть стимул доказать, что это не «Шахтер» проиграл чемпионство, а его «Динамо» заставило «горняков» свернуть с победной тропы, начать ощущать неуверенность, и фактически развалиться на середине дистанции.

Поэтому для Луческу будет интересен и следующий сезон в УПЛ. Он уже «съел» Луиша Каштру в «Шахтере» (нет сомнений, что летом донецкую команду возглавит другой специалист), что ранее неоднократно проделывал с множеством оппонентов из «Динамо». Сейчас, когда боссы «горняков» готовят свой контраргумент, Луческу однозначно рад, что ему представится шанс доказать собственное превосходство над еще одним специалистом, на которого сделают ставку в «Шахтере» после него. В свое время Мирча просился обратно, но ему отказали. Поэтому он, очевидно, без особых зазрений совести принял «Динамо», и сейчас радуется перспективе пободаться с Де Дзерби, или кто там будет новым «рулевым» у дончан.



ФК Динамо

Расставание «Шахтера» с Луческу действительно получилось несколько смазанным. То, о чем молчали несколько лет, после прихода Мирчи в «Динамо» вынесло на самую вершину, и именно тогда стало ясно, что идея попрощаться с румынским наставником принадлежала определенным людям из топ-менеджента донецкого клуба. Вероятнее всего, Ринат Ахметов не был инициатором этого процесса. Возможно, он сомневался, но его настойчиво убеждали, что Луческу себя исчерпал. И после двух кряду провалов в битве за чемпионство, собственник «Шахтера» решился на завершение многолетнего сотрудничества с Мирчей, с которым во времена пребывания клуба в Донецке общался едва ли не каждый день.

Собственно, отсутствие постоянного контакта с первым лицом и сыграло с Луческу злую шутку сперва в последние годы в «Шахтере», а затем и в «Зените». Румынский тренер за годы работы в Италии, турецких клубах и «Шахтере» привык по всем ключевым вопросам всегда общаться напрямую с президентами и собственниками клубов. Так было в «Брешиа» с Луиджи Кориони, так было в «Шахтере» с Ринатом Ахметовым. В этом и кроется коренное отличие между Каштру и Луческу, ведь первого устраивает быть исключительно тренером, а второй хочет быть одним из главных идеологов и стратегов клуба.

В «Динамо» Луческу впервые после отъезда из «Шахтера» получил то, к чему привык – интерес к его персоне со стороны собственников клуба. Игорь и Григорий Суркисы практически всегда на связи с Мирчей, советуются с ним и подолгу обсуждают направления, по которым в дальнейшем будет развиваться их клуб. Поэтому неудивительно, что Луческу вместе с владельцами договорился об отсутствии серьезного усиления в первый сезон, но попросил руководство инвестировать деньги в улучшение тренировочных условий для первой и молодежной команд, а также, по слухам, убедил Суркисов улучшить условия контрактов для ключевых футболистов. Хитрый стратег понимал, что этим он куда больше и эффективнее добьется расположения «костяка» команды, нежели когда начнет с ходу привозить легионеров, из-за которых рисковала бы испортиться атмосфера в раздевалке.



ФК Динамо

Сейчас Луческу имеет коллектив, который вылепил сам. Что бы там не рассказывал Александр Хацкевич, но нынешнее чемпионство «Динамо» - это заслуга исключительно Мирчи и его ассистентов. Это похожая ситуация с командой, которую в девяностых собирал Сабо, но на вершину вывел Лобановский. Без гениев множество добротных коллективов застывают в развитии, и затем начинают регрессировать, но дать им новый качественный импульс в подходящий момент способны единицы – те, к когорте которых принадлежит и Мирча.

В нынешнем сезоне Луческу выполнил задачу минимум для «Динамо» в еврокубках. Он вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов, что после многолетних провалов предшественников уже выглядело едва ли не чудом. Но вряд ли для самого Мирчи этот результат является серьезным достижением. Замахнуться на большее в ЛЧ-2020/21 румынский коуч просто не мог, потому как еще не наладил игру команды так, как ему бы хотелось. Сейчас, когда «Динамо» действительно выглядит достойно и закономерно выиграло «золото» чемпионата, у Луческу открывается возможность сделать задел на следующий евросезон, в котором румын наверняка попробует замахнуться как минимум на плей-офф Лиги чемпионов, либо же на выигрыш Лиги Европы.

Не менее важно для Мирчи и то, что сейчас с «Динамо» он рушит сложившееся о нем шаблонное мнение – мол, Луческу способен добиваться результата исключительно с бразильцами. Этот миф приклеился к румыну в период работы в «Шахтере», ведь ранее в Италии и Турции Мирча не имел в своем распоряжении такого безумного количества представителей этой южноамериканской страны. В современном «Динамо» бразильцев и вовсе минимум – лишь двое (Клейтон и Сидклей), причем оба не играют роль первых скрипок в команде. Да и вообще нынешние успехи «бело-синих» в крайне малой степени завязаны на легионерах, ведь ни Кендзеру, ни Вербича, ни даже эффективного Де Пену с ярким Жерсоном Родригешем нельзя называть краеугольными камнями триумфального сезона для «Динамо». Эта команда Луческу практически полностью состоит из украинцев, которые и добывают для нее результат. И летом вряд ли трансферная стратегия серьезно изменится, ведь Мирча, кажется, поймал кайф в работе именно с академией «бело-синих», тем более, что у него уже есть, кого предъявить в качестве примеров для подрастающего поколения футболистов. Чего стоит только 18-летний Илья Забарный, который при Луческу превратился из футболиста «Динамо» U-19 в игрока первой команды в клубе, а затем и в одного из основных центрбеков современной сборной Украины!

И, перебирая все эти факторы, а еще ряд других, о которых автор не упомянул в силу нежелания превращать небольшой очерк в фундаментальный трактат, вы действительно верите, что Луческу после первого триумфа решит бросить «Динамо» и уйти? Этого не будет, просто потому, что не может быть априори. Единственный момент, из-за которого расставание все-таки может произойти – форс-мажор, от которого никто и никогда не застрахован, но которого, хочется верить, не произойдет, ведь конкурентный и интересный футбол в украинской Премьер-лиге, кажется, только начинает снова проявлять себя во всей красе…