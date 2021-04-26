ТаТоТаке. Луческу надо валить, чемпионство Динамо – не событие

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив под впечатлениями от чемпионства Динамо и определяют главные причины случившегося. Кто больше повлиял на ситуацию: сила киевлян или слабость Шахтера? Что будет дальше? Куда идти Луческу?
Кроме того в выпуске - жалкий Шахтер, ответ Сенькива Руслану Костышину, инсайды об Эпицентре и Вакуле с Тайсоном, кто в сборной Украины заменит Мораеса?
00.00 Анонс
1.17 Ответ Сенькива Костышину
5.07 Новые детали путешествия в поезде Ужгород - Киев
7.19 Ингулец вышел дублем
7.45 Чемпионство Динамо - не событие
10.02 Суркис - нормальный?
10.47 Де Дзерби всех порвет
12.38 Луческу надо валить с Динамо
14.02 Шахтер - ничтожность
15.04 Уникальное!
17.02 Шарана помилуют?
18.01 У Каштру есть план
18.59 Судьи снова чудят
20.37 Днепр-1 мог делать с Минаем, что угодно
22.19 Что с Булецой?
24.12 Сенькив анализирует Колос
25.43 Что творит Десна?
28.07 Заре мало доминации
30.25 Шахтер все равно финиширует вторым
30.39 Кто вылетит из УПЛ?
33.03 Ищем замену Мораесу
37.13 Инсайды о ковидном скандале Эпицентра
39.51 Детали выступлений Вакулы и Тайсона за дубль Шахтера
42.20 Ставка от Сенькива
42.47 Прощание
43.30 Бекстейдж
Источник — ТаТоТаке
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Абы что ляпнуть, выиграл чемпионат, кубок, довел что то там Шахтеру, он на вершине, выше не прыгнет.. ??? нужно уходить.. Куда? Зачем?
Абы что ляпнуть, выиграл чемпионат, кубок, довел что то там Шахтеру, он на вершине, выше не прыгнет.. ??? нужно уходить.. Куда? Зачем?
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