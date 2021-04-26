ТаТоТаке. Луческу надо валить, чемпионство Динамо – не событие

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив под впечатлениями от чемпионства Динамо и определяют главные причины случившегося. Кто больше повлиял на ситуацию: сила киевлян или слабость Шахтера? Что будет дальше? Куда идти Луческу?

Кроме того в выпуске - жалкий Шахтер, ответ Сенькива Руслану Костышину, инсайды об Эпицентре и Вакуле с Тайсоном, кто в сборной Украины заменит Мораеса?

00.00 Анонс

1.17 Ответ Сенькива Костышину

5.07 Новые детали путешествия в поезде Ужгород - Киев

7.19 Ингулец вышел дублем

7.45 Чемпионство Динамо - не событие

10.02 Суркис - нормальный?

10.47 Де Дзерби всех порвет

12.38 Луческу надо валить с Динамо

14.02 Шахтер - ничтожность

15.04 Уникальное!

17.02 Шарана помилуют?

18.01 У Каштру есть план

18.59 Судьи снова чудят

20.37 Днепр-1 мог делать с Минаем, что угодно

22.19 Что с Булецой?

24.12 Сенькив анализирует Колос

25.43 Что творит Десна?

28.07 Заре мало доминации

30.25 Шахтер все равно финиширует вторым

30.39 Кто вылетит из УПЛ?

33.03 Ищем замену Мораесу

37.13 Инсайды о ковидном скандале Эпицентра

39.51 Детали выступлений Вакулы и Тайсона за дубль Шахтера

42.20 Ставка от Сенькива

42.47 Прощание

43.30 Бекстейдж