Александр ХАЦКЕВИЧ: «Луческу пришел в готовую команду»

В киевском «Динамо» был определенный фундамент, уверен специалист

  • 21.04.2021 15:21
  • 1829 просмотров
  • 20 комментариев
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Луческу пришел в готовую команду»
© Getty Images/Global Images Ukraine

47-летний бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич утверждает, что нынешний наставник киевлян Мирча Луческу пришел в уже готовую команду.

«Сильнее ли команда Луческу, чем та, что была у меня? Прошло время, прошло три года. У Луческу кто появился за это время? Один Забарный. Все остальные футболисты — это те, которые и были. Фундамент все закладывали. Луческу пришел в готовую команду. Команда стала организованнее, стало меньше тактических ошибок», — заявил Хацкевич.

Хацкевич возглавлял «Динамо» с 2017 по 2019 годы, после чего работал в российском «Роторе».

Мирча Луческу является главным тренером «Динамо» с июля 2020 года.

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Источник — Великий футбол

(16 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 15:53
    0
    frifrikhk, 21.04.2021 15:52
    Три роки з моменту створення основного кістяка теперішньої команди
    ну все, румына под зад, берем сэра рыбака
    Ссылка
    cotbus
    online
      cotbus, 21.04.2021 15:53
    +2
    Что же эта команда "готовая" под твоим руководством ничего не показала и не выиграла ?
    Ссылка
    frifrikhk
    online
      frifrikhk, 21.04.2021 15:52
    0
    Graider, 21.04.2021 15:45
    які три роки минуло? Луческу один рік тренер
    Три роки з моменту створення основного кістяка теперішньої команди
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 21.04.2021 15:51
    +1
    Ссылка
    Graider
      Graider, 21.04.2021 15:45
    0
    які три роки минуло? Луческу один рік тренер
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 15:44
    +1
    Муґунот Уух, 21.04.2021 15:38
    хороший фундамент заложил. глубокий: до уровня -23
    фундатор, бл**ь. совесть бы имел рот открывать
    фундаменталист х**в
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    Letifer
      Letifer, 21.04.2021 15:43
    +4
    А ты пришёл в чемпионскую команду Реброва
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 15:38
    +5
    хороший фундамент заложил. глубокий: до уровня -23
    фундатор, бл**ь. совесть бы имел рот открывать
    Ссылка
    Max123
    online
      Max123, 21.04.2021 15:37
    +2
    Лучше бы с трудовиком бутль душил, чем глупости всякие публично рассказывать
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 21.04.2021 15:37
    +1
    Ну по его логике Сабо дал готовую команду Лобановскому. Гонит!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 15:34
    +2
    Петр Яновский, 21.04.2021 15:31
    У Луческу слабейший подбор состава за 10 лет так точно. Так что не смеши.
    то грил шо состав гумно и результаты потому такие, а тут уже строитель выискался как только результат пришел
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 15:31
    +3
    У Луческу слабейший подбор состава за 10 лет так точно. Так что не смеши.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 21.04.2021 15:29
    +2
    ой мля Хац Хоть бы молчал уже ... Хотя, если сравнивать игру при Лесике и при Хаце - то Хац конечно сер Алекс получается, Лесик то пыпець вообще. Вот сейчас каштру пытается догнать и перегнать Михайличенко по тошнотворности показываемой игры командой, которую он тренерует.
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 21.04.2021 15:29
    +1
    ну так что ж готовая команда заиграла сейчас ?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.04.2021 15:28
    +5
    Очередное интервью слабоумного физкультурника
    Ссылка
    vsevolod fomichov
    online
      vsevolod fomichov, 21.04.2021 15:27
    +3
    Да, в совсем готовую . Ха-ха.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 15:27
    +3
    картошка прям виват король - 2, тот тоже байки рассказывал о результатах реброва
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 21.04.2021 15:26
    +9
    Хацкевич: "Все остальные футболисты — это те, которые и были". Это еще раз подтверждает, что ты физрук, а Луческу тренер !
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 21.04.2021 15:24
    +4
    Срочно скорую к подъезду Хацкевича !!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.04.2021 15:24
    +7
    Сабо так в 1996 году говорил
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 21.04.2021 15:26
    +9
    Хацкевич: "Все остальные футболисты — это те, которые и были". Это еще раз подтверждает, что ты физрук, а Луческу тренер !
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.04.2021 15:24
    +7
    Сабо так в 1996 году говорил
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.04.2021 15:38
    +5
    хороший фундамент заложил. глубокий: до уровня -23
    фундатор, бл**ь. совесть бы имел рот открывать
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.04.2021 15:28
    +5
    Очередное интервью слабоумного физкультурника
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 21.04.2021 15:43
    +4
    А ты пришёл в чемпионскую команду Реброва
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.04.2021 15:24
    +4
    Срочно скорую к подъезду Хацкевича !!!
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 15:31
    +3
    У Луческу слабейший подбор состава за 10 лет так точно. Так что не смеши.
    Ссылка
    vsevolod fomichov
    online
      vsevolod fomichov, 21.04.2021 15:27
    +3
    Да, в совсем готовую . Ха-ха.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 15:27
    +3
    картошка прям виват король - 2, тот тоже байки рассказывал о результатах реброва
    Ссылка
    cotbus
    online
      cotbus, 21.04.2021 15:53
    +2
    Что же эта команда "готовая" под твоим руководством ничего не показала и не выиграла ?
    Ссылка
    Max123
    online
      Max123, 21.04.2021 15:37
    +2
    Лучше бы с трудовиком бутль душил, чем глупости всякие публично рассказывать
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 15:34
    +2
    Петр Яновский, 21.04.2021 15:31
    У Луческу слабейший подбор состава за 10 лет так точно. Так что не смеши.
    то грил шо состав гумно и результаты потому такие, а тут уже строитель выискался как только результат пришел
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 21.04.2021 15:29
    +2
    ой мля Хац Хоть бы молчал уже ... Хотя, если сравнивать игру при Лесике и при Хаце - то Хац конечно сер Алекс получается, Лесик то пыпець вообще. Вот сейчас каштру пытается догнать и перегнать Михайличенко по тошнотворности показываемой игры командой, которую он тренерует.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 21.04.2021 15:51
    +1
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 15:44
    +1
    Муґунот Уух, 21.04.2021 15:38
    хороший фундамент заложил. глубокий: до уровня -23
    фундатор, бл**ь. совесть бы имел рот открывать
    фундаменталист х**в
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 21.04.2021 15:37
    +1
    Ну по его логике Сабо дал готовую команду Лобановскому. Гонит!
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 21.04.2021 15:29
    +1
    ну так что ж готовая команда заиграла сейчас ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2021 15:53
    0
    frifrikhk, 21.04.2021 15:52
    Три роки з моменту створення основного кістяка теперішньої команди
    ну все, румына под зад, берем сэра рыбака
    Ссылка
    frifrikhk
    online
      frifrikhk, 21.04.2021 15:52
    0
    Graider, 21.04.2021 15:45
    які три роки минуло? Луческу один рік тренер
    Три роки з моменту створення основного кістяка теперішньої команди
    Ссылка
    Graider
      Graider, 21.04.2021 15:45
    0
    які три роки минуло? Луческу один рік тренер
    Ссылка
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