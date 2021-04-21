Александр ХАЦКЕВИЧ: «Луческу пришел в готовую команду»

47-летний бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич утверждает, что нынешний наставник киевлян Мирча Луческу пришел в уже готовую команду.

«Сильнее ли команда Луческу, чем та, что была у меня? Прошло время, прошло три года. У Луческу кто появился за это время? Один Забарный. Все остальные футболисты — это те, которые и были. Фундамент все закладывали. Луческу пришел в готовую команду. Команда стала организованнее, стало меньше тактических ошибок», — заявил Хацкевич.

Хацкевич возглавлял «Динамо» с 2017 по 2019 годы, после чего работал в российском «Роторе».

Мирча Луческу является главным тренером «Динамо» с июля 2020 года.