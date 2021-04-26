ЛУЧЕСКУ – о Де Дзерби в Шахтере: «Я был бы счастлив»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, который накануне привел киевлян к шестнадцатому титулу чемпиона Украины, прокомментировал информацию о возможном приходе на тренерский мостик «Шахтера» итальянского специалиста Роберто Де Дзерби, ныне работающего с «Сассуоло».

«Буду ли я беспокоиться, если Де Дзерби придет в «Шахтер»? Нет, я был бы счастлив. Он принесет новые идеи, я могу лишь приветствовать это», - отметил Луческу.

Накануне в прессе появилась информация, что помимо «Шахтера» на Де Дзерби претендует также французский «Лион».