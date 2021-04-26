ЛУЧЕСКУ – о Де Дзерби в Шахтере: «Я был бы счастлив»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, который накануне привел киевлян к шестнадцатому титулу чемпиона Украины, прокомментировал информацию о возможном приходе на тренерский мостик «Шахтера» итальянского специалиста Роберто Де Дзерби, ныне работающего с «Сассуоло».
«Буду ли я беспокоиться, если Де Дзерби придет в «Шахтер»? Нет, я был бы счастлив. Он принесет новые идеи, я могу лишь приветствовать это», - отметил Луческу.
Накануне в прессе появилась информация, что помимо «Шахтера» на Де Дзерби претендует также французский «Лион».
Источник — Tuttosport
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