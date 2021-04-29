Российский комментатор: «В Зените очень холодно относились к Луческу»

Геннадий Орлов – о работе Мирчи Луческу в «Зените»

  • 29.04.2021 23:31
  • 757 просмотров
  • 2 комментария
Российский комментатор: «В Зените очень холодно относились к Луческу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Известный российский комментатор Геннадий Орлов вспомнил период работы нынешнего главного тренера «Динамо» Киев Мирчи Луческу в «Зените» (2016-2017 годы):

«Луческу все доказал. Он приехал в Киев, хотя болельщики были категорически против, так как в матчах с «Шахтером» киевское «Динамо» часто было мальчиками для битья. В основном «Шахтер» выигрывал чемпионство.

И он сказал президенту: «Мы выиграем». И выиграл с отрывом. Сегодня прошла информация из украинских СМИ, что президент киевского «Динамо» премировал Луческу – миллион долларов. Он, конечно, настоящий тренер.

Помните, у «Зенита» были сборы в Швейцарии, тогда начали забивать. А потом… Мое наблюдение. Я тогда был рядом с командой, все видел. В клубе разные работники, и там очень холодно относились к Луческу. Не было такого, как с Виллаш-Боашем, Спаллетти, Адвокатом, что если тренер говорит, то все исполнялось.

А Мирча Луческу – нет. Не мог добиться встречи с генеральным директором. Там был такой его помощник, Спиридон, он мне рассказывал. Была прохлада, и что-то внутри команды не сложилось. Не было той атмосферы в раздевалке, когда один за всех – и все за одного. И время показало, что он потерял время».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    didin87
    online
      didin87, 29.04.2021 23:46
    +1
    очень точно Орлов заметил - должно быть единение - игроков и тренера, доверие президента к тренеру, система, направленная на удовлетворение запросов тренера - от трансферов до бытовых вопросов. и все это должно опираться на результат. надо понимать, что работа в ДК очень мотивировала Луческу. настолько, что он готов был закрыть глаза на некоторые моменты
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 29.04.2021 23:36
    -1
    А в сб.Турции где он тоже провалился ?
    Ссылка
    didin87
    online
      didin87, 29.04.2021 23:46
    +1
    очень точно Орлов заметил - должно быть единение - игроков и тренера, доверие президента к тренеру, система, направленная на удовлетворение запросов тренера - от трансферов до бытовых вопросов. и все это должно опираться на результат. надо понимать, что работа в ДК очень мотивировала Луческу. настолько, что он готов был закрыть глаза на некоторые моменты
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности