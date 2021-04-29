Российский комментатор: «В Зените очень холодно относились к Луческу»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов вспомнил период работы нынешнего главного тренера «Динамо» Киев Мирчи Луческу в «Зените» (2016-2017 годы):

«Луческу все доказал. Он приехал в Киев, хотя болельщики были категорически против, так как в матчах с «Шахтером» киевское «Динамо» часто было мальчиками для битья. В основном «Шахтер» выигрывал чемпионство.

И он сказал президенту: «Мы выиграем». И выиграл с отрывом. Сегодня прошла информация из украинских СМИ, что президент киевского «Динамо» премировал Луческу – миллион долларов. Он, конечно, настоящий тренер.

Помните, у «Зенита» были сборы в Швейцарии, тогда начали забивать. А потом… Мое наблюдение. Я тогда был рядом с командой, все видел. В клубе разные работники, и там очень холодно относились к Луческу. Не было такого, как с Виллаш-Боашем, Спаллетти, Адвокатом, что если тренер говорит, то все исполнялось.

А Мирча Луческу – нет. Не мог добиться встречи с генеральным директором. Там был такой его помощник, Спиридон, он мне рассказывал. Была прохлада, и что-то внутри команды не сложилось. Не было той атмосферы в раздевалке, когда один за всех – и все за одного. И время показало, что он потерял время».