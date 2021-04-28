Козлова пробилась в основную сетку престижного турнира в Мадриде

Украинка успешно преодолела сито квалификации

  • 28.04.2021 12:37
  • 606 просмотров
  • 2 комментария
Козлова пробилась в основную сетку престижного турнира в Мадриде
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катерина Козлова во второй раз в карьере преодолела квалификацию грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
 
В финале отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу Казахстана Зарину Дияс (№89 WTA).
 
Мадрид. Финал квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:4, 6:4
 
Соперница Катерины по первому кругу основы будет известна чуть позже.
 
Отметим, что в 2019-м году Козлова также уверенно преодолела квалификацию в Мадриде, а в основе дошла до третьего круга, обыграв по пути пятую ракетку мира Каролину Плишкову. 

Чуть позже финал квалификации сыграет Марта Костюк, а Элина Свитолина уже знает соперницу в первом круге основы

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 28.04.2021 12:43
    +4
    Слово за Мартою.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 28.04.2021 12:42
    +7
    молодец Катя,не суетясь,не спеша гнула свою линию .не обращая внимания на соперницу.Нам болельщикам там не хватало 3-й украинской силы на крупных турнирах.Кате успехов в следующих матчах!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 28.04.2021 12:42
    +7
    молодец Катя,не суетясь,не спеша гнула свою линию .не обращая внимания на соперницу.Нам болельщикам там не хватало 3-й украинской силы на крупных турнирах.Кате успехов в следующих матчах!!!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 28.04.2021 12:43
    +4
    Слово за Мартою.
    Ссылка
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