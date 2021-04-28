Козлова пробилась в основную сетку престижного турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Катерина Козлова во второй раз в карьере преодолела квалификацию грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
В финале отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу Казахстана Зарину Дияс (№89 WTA).
Мадрид. Финал квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:4, 6:4
Соперница Катерины по первому кругу основы будет известна чуть позже.
Отметим, что в 2019-м году Козлова также уверенно преодолела квалификацию в Мадриде, а в основе дошла до третьего круга, обыграв по пути пятую ракетку мира Каролину Плишкову.
Чуть позже финал квалификации сыграет Марта Костюк, а Элина Свитолина уже знает соперницу в первом круге основы.
Источник — Sport.ua
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