Марта Костюк – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 апреля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит борьбу в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
В финале отбора 18-летняя украинка сыграет четвертым запуском на стадионе №3 после матча Зигемунд – Саснович. Ее соперницей станет первая сеяная Анастасия Севастова из Латвии (№54 WTA). Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.
Ранее девушки играли между собой один разу, победила украинка.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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