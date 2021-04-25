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Десна
24.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

РЯБОКОНЬ: «Такие поражения очень болезненны, потеряли важные очки»

Наставник «Десны» разочарован результатом матча во Львове

  • 25.04.2021 09:27
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РЯБОКОНЬ: «Такие поражения очень болезненны, потеряли важные очки»
© ФК Львов

Послематчевые комментарии главного тренера ФК «Десна» (Чернигов) Александра Рябоконя после поединка с ПФК «Львов». Его подопечные на выезде потерпели неожиданное поражение от своих оппонентов - 1:0.

- Впечатления по завершении такого матча - отрицательные. Прежде всего, касается результата. Также впечатления негативные от игры нашей команды, от тех ошибок, которые мы допускали и в обороне, и в атаке. Очки нужны были обоим коллективам. Хотя мы выполняем разные задачи, но зачетные пункты были необходимы одинаково. Хозяева одержали очень важную победу, а мы потеряли очень важные очки.

- В текущем сезоне «Львов» во второй раз одолел «Десну». Насколько львовская команда является для Вас неудобным соперником?
- Ну по такой игре и «Львов» неудобный, и «Минай» неудобен. Можно так сказать. Впрочем, это все так локально. Есть конкретный поединок, который нужно выигрывать или хотя бы не проигрывать. До сегодняшнего дня со всеми львовскими командами играли на выезде удачно, но в очередной встрече, как видите, победил уже «Львов». Поздравляем эту команду с победой, ведь понимаем, что у них также идет напряженная борьба за итоговые места.

- Потерпели уже второе поражение подряд. Насколько такие потери очков в поединках с аутсайдерами могут отразиться на борьбе Вашей команды за «бронзу»?
- Не только за «бронзу», но и за зону еврокубков вообще... Такие поражения, конечно, являются болезненными. Впрочем, шансы остаются и уже за кулисами всех игр будем делать какие-то выводы.

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Источник — ФК Львов

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