В поединке 23-го тура УПЛ «Львов» дома обыграл «Десну» со счетом 1:0. Единственный гол забил игрок хозяев Ренан на 44-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Львов» — «Десна» — 1:0
Гол: Ренан, 44
Обзор матча
1:0, Ренан, 44
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Ренан (Львов).
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Источник — Футбол 1/2/3
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Бордовііііііііііііііііііі ЛЕВИ !!!
Молодці! Трошки володя Якімець чудив але гра грамотна, молодці всі!
Толіку Безсмертному морозива річний абонемент !
Молодці ЛЕВИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бордовііііііііііііііііііі ЛЕВИ !!!
Молодці! Трошки володя Якімець чудив але гра грамотна, молодці всі!
Толіку Безсмертному морозива річний абонемент !
Молодці ЛЕВИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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