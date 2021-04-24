23-й тур
Львов
1 : 0
Десна
24.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Львов — Десна — 1:0. Видео гола и обзор матча

Победу хозяевам принес точный удар Ренана

  • 24.04.2021 22:25
  • 544 просмотра
  • 1 комментарий
Львов — Десна — 1:0. Видео гола и обзор матча
© ФК Львов

В поединке 23-го тура УПЛ «Львов» дома обыграл «Десну» со счетом 1:0. Единственный гол забил игрок хозяев Ренан на 44-й минуте встречи.

Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.

«Львов» — «Десна» — 1:0
Гол: Ренан, 44

Обзор матча

1:0, Ренан, 44

События матча
44' ГОЛ ! Мяч забил Ренан (Львов).
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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 22:33
    0
    Хто ми?! ЛЕВИ !!!
    Бордовііііііііііііііііііі ЛЕВИ !!!
    Молодці! Трошки володя Якімець чудив але гра грамотна, молодці всі!
    Толіку Безсмертному морозива річний абонемент !
    Молодці ЛЕВИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 22:33
    0
    Хто ми?! ЛЕВИ !!!
    Бордовііііііііііііііііііі ЛЕВИ !!!
    Молодці! Трошки володя Якімець чудив але гра грамотна, молодці всі!
    Толіку Безсмертному морозива річний абонемент !
    Молодці ЛЕВИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
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