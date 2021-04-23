23-й тур
Львов
0 : 0
Десна
24.04.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Львов – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка украинской Премьер-лиги

  • 23.04.2021 19:57
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Львов – Десна. Текстовая трансляция матча
© ФК Десна

В субботу, 24 апреля, состоится встреча 23 тура чемпионата Украины, в которой «Львов» принимает черниговскую «Десну». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:30 по киевскому времени.

Львовяне в нынешнем сезоне уже отбирали очки у «Десны». В матче первого круга в Чернигове «Львов» неожиданно добыл минимальную победу. И теперь постарается повторить тот успех, тем более что очки команде нужны: от зоны вылет «Львов» отделяют всего 4 очка. Но и черниговская команда нуждается в баллах: «Десна» ведет борьбу за место в еврокубках. Поэтому болельщиков ожидает непростой поединок!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Десна».

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Источник — Sport.ua

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