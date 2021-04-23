23-й тур
Львов
0 : 0
Десна
24.04.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Львов – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Когда победа нужна каждой из команд

  • 23.04.2021 19:30
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Львов – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В субботу, 24 апреля, «Львов» примет черниговскую «Десну» в поединке 23 тура УПЛ. Команды решают разные задачи, но при этом показывают неоднозначные результаты в последних играх.

«Львов» борется за выживание в элите украинского футбола и, похоже, сумеет сохранить прописку в Премьер-лиге. В пяти предыдущих турах команда дважды проиграла на выезде и выиграла три домашних поединках. Причем обыграны были «Шахтер», «Александрия» и, что может оказаться очень важным, прямой конкурент, «Минай». Львовяне отдалились от зоны вылета уже на 4 очка и поднялись на десятую строчку в турнирной таблице.

«Десна» является номинальным борцом за место в зоне еврокубков. Пока что черниговский коллектив пятый, но в спину дышит коваливский «Колос». При этом «северян» изрядно лихорадит. В отличие от «Львова», «Десна» в последних пяти встречах сумела набрать лишь шесть очков – благодаря победам над «Олимпиком» и «Александрией». А предыдущий поединок в Ужгороде завершился форменным конфузом: команда проиграла аутсайдеру «Минаю» со счетом 1:3. «Минаю», который перед этим не мог забить на протяжении пяти матчей!

Поэтому встреча во Львове вряд ли станет легкой прогулкой для подопечных Александра Рябоконя. Напомним, что в первом круге «Десна» дома минимально уступила «Львову». Впрочем, в отношениях этих соперников есть интересный нюанс. Они сыграли между собой 7 матчей, одержав по три победы. И каждая из команд неизменно выигрывала на выезде, так что, соответственно, никто не может похвастаться домашней победой. Во Львове команды последний раз играли в октябре позапрошлого года, и всё закончилось крупной викторией «северян» (4:1).

Получится ли у «Десны» повторить такой результат? Вряд ли. Дело в том, что до сих пор не восстановились после повреждений два лучших бомбардира команды – Филипп Будковский и Андрей Тотовицкий. На двоих он забили чуть ли не половину мячей команды – 16 из 34! Без них получилось забить только один гол «Минаю», и отличился защитник Максим Имереков. Так что у тренерского штаба непростая задача: отыскать оптимальный вариант состава, способный результативно завершать атаки.

Есть проблемы и у Анатолия Бессмертного. Из-за перебора карточек пропустят игру хавбеки Максим Грисьо (автор единственного гола в ворота «Десны» во встрече первого круга) и Александр Романчук, неизменный игрок основы в последних матчах. Продолжает восстанавливаться Шина. Поэтому тренерскому штабу есть над чем ломать голову.

Букмекеры считают черниговскую команду явным фаворитом встречи. А мы рискнем спрогнозировать, что победа «северянам» дастся с большим трудом.

Ориентировочные составы:
«Львов»: Ильющенков - Бусько, Лобай, Махмутович, Якимец - Довгий, Чирьяк - Ременяк, Тавареш, Эрнест - Ренан.
«Десна»: Паст - Конопля, Имереков, Гитченко, Сухоцкий - Домбровский, Огиря - Калитвинцев, Гуцуляк, Картушов - Безбородько.

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24 апреля, суббота

«Львов» — «Десна»
Львов. Стадион «Арена Львов». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ЛЬВОВ – ДЕСНА. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Клим Лавренюк, Sport.ua

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