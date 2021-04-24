Все серии заканчиваются. Львов впервые победил Десну дома

Субботний игровой день 23-го тура украинской Премьер-лиги закрывал поединок между «Львовом» и «Десной». Команды решают кардинально противоположные задачи, при этом и львовянам и «северянам» очки необходимы как воздух.
«Львов» борется за выживание и делает это весьма успешно. Победы над донецким «Шахтером» и «Александрией» принесли подопечным Анатолия Бессмертного важнейшие шесть очков, благодаря чему они поднялись сразу на десятое место.
Перед матчем с черниговчанами львовян воодушевляла виктория в перенесенном матче 1-го тура над своим прямым конкурентом, «Минаем» - 1:0. А вот болельщики «Десны» от своей команды ждали реакции на поражение от того самого «Миная» в 22-ом туре. Поединок в Ужгороде подопечные Александра Рябоконя, которые продолжают борьбу за бронзовые медали, провели крайне безвольно и по делу уступили аутсайдеру – 1:3. При этом «северян» изрядно лихорадит уже на протяжении длительного времени - в последних пяти встречах команда сумела набрать всего шесть очков, обыграв тех, кому сейчас и самим тяжело - «Олимпик» и «Александрию».
Впрочем, именно черниговчане выглядели номинальными фаворитами в матче со «Львовом». Даже при том, что вновь пришлось играть без травмированных лидеров - Будковского и Тотовицкого. Свои проблемы были и у Анатолия Бессмертного. Из-за перебора карточек игру пропускали Грисьо и Романчук, а также травмированный Шина.
Начало поединка прошло в равной борьбе. Львовяне ни в чем не уступали более именитому сопернику. Наоборот, позиционные атаки хозяев выглядели более опасными нежели активность игроков «Десны» у ворот Илющенкова. На 8 минуте после корнера головой пробивал Махмутович - рядом со штангой! А немного позже Ренан едва не закрутил круглого в дальний угол ворот Паста.
Ответ «Десны» состоялся лишь на 23 минуте. Атака гостей увенчалась выстрелом Мостового, но после удара Андрея мяч разминулся со штангой.
«Львов» вовсе не думал закрываться в обороне и шел в атаку. И гол не заставил себя ждать. На 44-й минуте после ошибки Имерекова хозяева перехватили мяч у чужой штрафной и вывели на ударную позицию Ренана. Бразилец уложил на газон защитника и вратаря и хладнокровно поразил ворота – 1:0!
После перерыва гости всеми силами пошли в атаку. «Львов» начал действовать на контратаках, при которых особая опасность исходила от Ренана.
Рябоконь попытался освежить игру заменами, в частности, вместо Безбородька в атаке появился Дегтярев. В какой – то мере это принесло свои плоды. На 70 – й минуте неплохая атака гостей увенчалась пенальти. Калитвинцев вошел в штрафную площадку, где его сбил Якимец. Одиннадцатиметровый принялся бить Гуцуляк и его выстрел в правый нижний угол в прыжке ягуара парировал Илющенков.
Черниговчане продолжали давить на ворота, но делали это слишком предсказуемо и читаемо для защитников львовян. В итоге 1:0, «Львов» добывает свою третью победу подряд и отрывается от зоны вылета уже на 6 очков. «Десна» же проигрывает аутсайдеру второй матч подряд и отдаляет себя от такой заветной бронзы УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 23 тур.
«Львов» – «Десна»- 0:0
Ренан (44).
На 70 минуте Гуцуляк не реализовал пенальти (вратарь).
Якимец (90+3).
Махмутович (56), Довгий (68), Чирьяк (82) - Мостовой (27), Калитвинцев (77).
«Львов»: Ильющенков — Бусько, Михоби, Махмутович, Якимец — Чиряк, Довгий — Ременяк (Семенив, 78), Алваро (Сабино, 78), Эрнест — Ренан (Ныч, 64).
«Десна»: Паст — Полегенько (Конопля, 63), Гитченко, Имереков, Мостовой (Сухоцкий, 46) — Огиря — Калитвинцев, Чепурненко (Арвеладзе, 63), Гуцуляк, Картушов — Безбородько (Дегтярев, 46).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Арбитр: Евгений Арановский (Киев).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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Хто ми?! Леви !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отримайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот Металл(ист) вернется , думаю появится у нас сильная команда в 2023г. Кто уже ждет и боится Металл(ист)а плюсуйте
Справжні Леви !!! І це факт!!!
Я казав, що нас ще рано списувати, дамо підзатильника ще неодного піжонам !!!
Тільки ЛЬВІВ !!!!
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Тільки Львів, тільки львів"яни !!
Леви запалюють ! Бордова форма має бути основною!
Львів сьогодні мав рвати Десну у 10 м"ячів, реалізація ще хромає.
Молодці, оборона стає бетоном.
Тільки Львів !!!
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Тільки Львів, тільки львів"яни !!
Леви запалюють ! Бордова форма має бути основною!
Львів сьогодні мав рвати Десну у 10 м"ячів, реалізація ще хромає.
Молодці, оборона стає бетоном.
Тільки Львів !!!
Хто ми?! Леви !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отримайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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