23-й тур
Львов
1 : 0
Десна
24.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Все серии заканчиваются. Львов впервые победил Десну дома

А «Десне» точно нужны еврокубки?

  • 24.04.2021 21:30
  • 516 просмотров
  • 7 комментариев
Все серии заканчиваются. Львов впервые победил Десну дома
© ua-football.com

Субботний игровой день 23-го тура украинской Премьер-лиги закрывал поединок между «Львовом» и «Десной». Команды решают кардинально противоположные задачи, при этом и львовянам и «северянам» очки необходимы как воздух.
«Львов» борется за выживание и делает это весьма успешно. Победы над донецким «Шахтером» и «Александрией»  принесли подопечным Анатолия Бессмертного важнейшие шесть очков, благодаря чему они поднялись сразу на десятое место. 

Перед матчем с черниговчанами львовян воодушевляла виктория в перенесенном матче 1-го тура над своим прямым конкурентом, «Минаем» - 1:0. А вот болельщики «Десны» от своей команды ждали реакции на поражение от того самого «Миная» в 22-ом туре. Поединок в Ужгороде подопечные Александра Рябоконя, которые продолжают борьбу за бронзовые медали, провели крайне безвольно и по делу уступили аутсайдеру – 1:3. При этом «северян» изрядно лихорадит уже на протяжении длительного времени - в последних пяти встречах команда сумела набрать всего шесть очков, обыграв тех, кому сейчас и самим тяжело - «Олимпик» и «Александрию». 

Впрочем, именно черниговчане выглядели номинальными фаворитами в матче со «Львовом». Даже при том, что вновь пришлось играть без травмированных лидеров - Будковского и Тотовицкого. Свои проблемы были и у Анатолия Бессмертного. Из-за перебора карточек игру пропускали Грисьо и Романчук, а также травмированный Шина. 
Начало поединка прошло в равной борьбе. Львовяне ни в чем не уступали более именитому сопернику. Наоборот, позиционные атаки хозяев выглядели более опасными нежели активность игроков «Десны» у ворот Илющенкова. На 8 минуте после корнера головой пробивал Махмутович - рядом со штангой! А немного позже Ренан едва не закрутил круглого в дальний угол ворот Паста.

Ответ «Десны» состоялся лишь на 23 минуте. Атака гостей увенчалась выстрелом Мостового, но после удара Андрея мяч разминулся со штангой.  

«Львов» вовсе не думал закрываться в обороне и шел в атаку. И гол не заставил себя ждать. На 44-й минуте после ошибки Имерекова хозяева перехватили мяч у чужой штрафной и вывели на ударную позицию Ренана. Бразилец уложил на газон защитника и вратаря и хладнокровно поразил ворота – 1:0!

После перерыва гости всеми силами пошли в атаку. «Львов» начал действовать на контратаках, при которых особая опасность исходила от Ренана. 

Рябоконь попытался освежить игру заменами, в частности, вместо Безбородька в атаке появился Дегтярев. В какой – то мере это принесло свои плоды. На 70 – й минуте неплохая атака гостей увенчалась пенальти. Калитвинцев вошел в штрафную площадку, где его сбил Якимец. Одиннадцатиметровый принялся бить Гуцуляк и его выстрел в правый нижний угол в прыжке ягуара парировал Илющенков.

Черниговчане продолжали давить на ворота, но делали это слишком предсказуемо и читаемо для защитников львовян. В итоге 1:0, «Львов» добывает свою третью победу подряд и отрывается от зоны вылета уже на 6 очков. «Десна» же проигрывает аутсайдеру второй матч подряд и отдаляет себя от такой заветной бронзы УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Львов» – «Десна»- 0:0

  Ренан (44).

На 70 минуте Гуцуляк не реализовал пенальти (вратарь).

 Якимец (90+3).

 Махмутович (56), Довгий (68), Чирьяк (82) - Мостовой (27), Калитвинцев (77).

«Львов»: Ильющенков — Бусько, Михоби, Махмутович, Якимец — Чиряк, Довгий — Ременяк (Семенив, 78), Алваро (Сабино, 78), Эрнест — Ренан (Ныч, 64).

«Десна»: Паст — Полегенько (Конопля, 63), Гитченко, Имереков, Мостовой (Сухоцкий, 46) — Огиря — Калитвинцев, Чепурненко (Арвеладзе, 63), Гуцуляк, Картушов — Безбородько (Дегтярев, 46).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 21:50
    0
    Два підзатильника цього сезону дали піжонам із Десни !!!
    Хто ми?! Леви !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отримайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 24.04.2021 21:50
    -1
    Хочу сказать что 5-ой команды (да даже 4-ой у нас нет) Кто-то много 11-метровых бьет, кто-то проигрывает аутсайдерам безвольно...и так далее. Нет игры и мысли в ряде матчах-нет стабильности. Без обид но для Еврокубков 5-я команда у нас пока это "дырка", т.е. не конкурентоспособная и не пройдет в Групповой Этап даже Лиги Конференции (третьего турнира).
    Вот Металл(ист) вернется , думаю появится у нас сильная команда в 2023г. Кто уже ждет и боится Металл(ист)а плюсуйте
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 24.04.2021 21:49
    0
    Прям як колись Волинь Кварцяного, Десна на фініші зливає аутсайдерам
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 21:48
    -1
    Леви незаслужено займають останні сходинки, тому що ми сама бойова команда в УПЛ !
    Справжні Леви !!! І це факт!!!
    Я казав, що нас ще рано списувати, дамо підзатильника ще неодного піжонам !!!
    Тільки ЛЬВІВ !!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 21:46
    +2
    https://www.youtube.com/watch?v=uNrIyL5NC3E
    ======================================================
    Тільки Львів, тільки львів"яни !!
    Леви запалюють ! Бордова форма має бути основною!
    Львів сьогодні мав рвати Десну у 10 м"ячів, реалізація ще хромає.
    Молодці, оборона стає бетоном.
    Тільки Львів !!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.04.2021 21:43
    +2
    Карма за слив Шахтеру настигает Десну?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.04.2021 21:42
    0
    Ну, ждём комментатора с синей аватаркой ПФК Львов ) Он всегда очень эмоционален )
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 21:46
    +2
    https://www.youtube.com/watch?v=uNrIyL5NC3E
    ======================================================
    Тільки Львів, тільки львів"яни !!
    Леви запалюють ! Бордова форма має бути основною!
    Львів сьогодні мав рвати Десну у 10 м"ячів, реалізація ще хромає.
    Молодці, оборона стає бетоном.
    Тільки Львів !!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.04.2021 21:43
    +2
    Карма за слив Шахтеру настигает Десну?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 21:50
    0
    Два підзатильника цього сезону дали піжонам із Десни !!!
    Хто ми?! Леви !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отримайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 24.04.2021 21:49
    0
    Прям як колись Волинь Кварцяного, Десна на фініші зливає аутсайдерам
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.04.2021 21:42
    0
    Ну, ждём комментатора с синей аватаркой ПФК Львов ) Он всегда очень эмоционален )
    Ссылка
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