23-й тур
Колос К
3 : 0
Ворскла
24.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Конец неудачной серии. Колос впервые в истории обыграл Ворсклу

Колос не проигрывает в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 7 матчей

  • 24.04.2021 18:53
  • 2217 просмотров
  • 10 комментариев
Конец неудачной серии. Колос впервые в истории обыграл Ворсклу
© ФК Колос

Поединок в Ковалевке, учитывая турнирные задачи обоих соперников, смело можно назвать центральным противостоянием 23 тура украинского чемпионата. Полтавчане ведут борьбу за «бронзовые» медали, да и ковалёвцы еще не потеряли надежду добиться исторического успеха. Впрочем, если за третье место команде Руслана Костышина зацепиться не удастся, то попасть в еврокубковую зону «Колос», несомненно, будет стремиться. Отметим и плачевную для «колосков» статистику в матче против полтавчан: ковалевцы проиграли «зелено-белым» все четыре встречи, не сумев забить соперникам ни одного гола.

Команды подошли к сегодняшней дуэли в приподнятом настроении. Ковалевцы имели в своем активе шестиматчевую беспроигрышную серию, а «зелено-белые» в прошлом туре уверенно переиграли «Зарю», прямого конкурента в борьбе за медали. У обоих соперников отмечаем кадровые потери. Хозяева поля не могли рассчитывать на дисквалифицированных Гавриша и Лысенко, а голкипер Волынец сдал позитивный тест на коронавирус. «Ворскла» вынуждена была действовать без оказавшегося в лазарете Пердуты.

В первом тайме на поле наблюдалась тактическая борьба. Ковалевцы пытались быстро доставлять мяч к штрафной соперников, но с обострением у ворот дело не складывалось. «Зелено-белые» форсировать события не спешили, пытаясь в первую очередь обезопасить свои тылы. Ближе к окончанию первой двадцатиминутки хозяева поля заметно активизировались, включили прессинг и заработали несколько перспективных стандартов. После одного из них (штрафной в исполнении Богданова) Милько с острого угла не попал в ворота.

Оппоненты играли осторожно. Моментов было минимум, но внутреннее напряжение противостояния ощущалось. Довольно часто звучал свисток главного арбитра, фиксирующий нарушения правил с обеих сторон. Перед перерывом мог обескуражить соперников Владислав Кулач, но форвард не дотянулся до мяча после прострельной передачи Скляра.

Вторая половина встречи началась с неприятности для гостей. Ковалевцы заработали штрафной на правом фланге, и после навеса Богданова, мяч оказался у Костышина-младшего, который пробил точно в угол. Таким образом, в пятой дуэли с «Ворсклой» «колоски», наконец, сумели распечатать ворота полтавчан.

Взятие ворот «раскрыло» игру. Полтавчанам необходимо было отыгрываться, а хозяева поля получили возможность врываться в свободные зоны на половине поля «Ворсклы». Ковалевцы провели несколько острых атак, которые едва не завершились результативными ударами. Более активно заиграли и «зелено-белые». В одном из эпизодов только надежная игра Петрова спасла «Колос» после передачи Кане в направлении Степанюка.

В середине второго тайма тренерский штаб Руслана Костышина решил внести изменения в игру, и этот ход принес результат незамедлительно. Только вышедший на поле Исаенко откликнулся на блестящую передачу на ход от Милько, и Яворский в штрафной полтавчан сбил форварда. Чурко с 11-тиметровой отметки не переиграл Ризныка, но затем добил в сетку мяч после сэйва голкипера.

Добившись комфортного преимущества, хозяева поля отдали мяч соперникам и сконцентрировались на удержании приемлемого результата. У «зелено-белых» в атаке мало что получалось, а на последних минутах ковалевцы довели счет до разгромного. Ризнык среагировал на удар в упор от Петрова, но Смирный добил мяч в ворота.

3:0 – «Колос» установил клубный рекорд, продлив беспроигрышную серию в Премьер-лиге до семи матчей. В следующем туре ковалевцы на выезде встретятся с еще одним прямым конкурентом – черниговской «Десной». «Ворскла» через неделю будет принимать киевское «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Колос» – «Ворскла» — 3:0

 Костышин, 47, Чурко, 66, Смирный, 88

 Костышин, 24 – Скляр, 37, Яворский, 65, Альюн, 84

«Колос»: Кучерук, Кравченко, Новак, Петров, Черноморец, Богданов (Задоя, 89), Милько, Антюх (Смирный, 63), Костышин (Ильин, 78), Чурко (Нгамба, 89), Хлебас (Исаенко, 63)

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Альюн, Чеснаков, Якубу, Кане, Скляр (Челядин, 73), Тилль (Нестеренко, 85), Пуцлин (Луизао, 66), Кулач, Степанюк (Кравчук, 73)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион: «Колос», Коваливка

КОЛОС – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 24.04.2021 20:00
    0
    Гра одноклубників завершилася перемогою молодшого Колгоспника...
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 24.04.2021 19:49
    0
    И, читая прогнозы, в которых агитировали сделать ставку на то, что Ворскла забьёт - уже начал сомневаться.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 24.04.2021 19:45
    0
    Абсолютно бестолковый футбол, особенно первый тайм. Кто первым рискнул- тот потерял. Нахрена нам в еврокубках такие команды?? Аж обидно, что надеятся опять не на кого
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 24.04.2021 19:11
    +1
    M K, 24.04.2021 19:04
    А, хотя нет, запомните, ребята: 4-2 - это "уничтожила", 3-0 - это "обыграла". Не перепутайте! Админы такиие олени)
    Днепр уничтожил Минай, а Колос просто обыграл Ворсклу
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 19:09
    -3
    Битва колгоспів!
    Ссылка
    тор
      тор, 24.04.2021 19:06
    0
    Лишили Зарю фантазий о втором месте, а теперь и Ворсклу накрыли на пятом. Осталось выиграть у Динамо в последнем туре.
    Ссылка
    SeM077
    online
      SeM077, 24.04.2021 19:06
    +6
    О це вже звичайна Ворскла, ригати й виграти у Зорі, а бездарно програти Колосу. Молодці загробили мабуть свої амбіції на єврокубки.
    Ссылка
    M K
    online
      M K, 24.04.2021 19:04
    0
    А, хотя нет, запомните, ребята: 4-2 - это "уничтожила", 3-0 - это "обыграла". Не перепутайте! Админы такиие олени)
    Ссылка
    M K
    online
      M K, 24.04.2021 19:03
    +2
    Колос УНИЧТОЖИЛ Ворсклу!!!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.04.2021 18:57
    +5
    "Заря" стала ближе к бронзе
    Ссылка
    SeM077
    online
      SeM077, 24.04.2021 19:06
    +6
    О це вже звичайна Ворскла, ригати й виграти у Зорі, а бездарно програти Колосу. Молодці загробили мабуть свої амбіції на єврокубки.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.04.2021 18:57
    +5
    "Заря" стала ближе к бронзе
    Ссылка
    M K
    online
      M K, 24.04.2021 19:03
    +2
    Колос УНИЧТОЖИЛ Ворсклу!!!
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 24.04.2021 19:11
    +1
    M K, 24.04.2021 19:04
    А, хотя нет, запомните, ребята: 4-2 - это "уничтожила", 3-0 - это "обыграла". Не перепутайте! Админы такиие олени)
    Днепр уничтожил Минай, а Колос просто обыграл Ворсклу
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 24.04.2021 20:00
    0
    Гра одноклубників завершилася перемогою молодшого Колгоспника...
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 24.04.2021 19:49
    0
    И, читая прогнозы, в которых агитировали сделать ставку на то, что Ворскла забьёт - уже начал сомневаться.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 24.04.2021 19:45
    0
    Абсолютно бестолковый футбол, особенно первый тайм. Кто первым рискнул- тот потерял. Нахрена нам в еврокубках такие команды?? Аж обидно, что надеятся опять не на кого
    Ссылка
    тор
      тор, 24.04.2021 19:06
    0
    Лишили Зарю фантазий о втором месте, а теперь и Ворсклу накрыли на пятом. Осталось выиграть у Динамо в последнем туре.
    Ссылка
    M K
    online
      M K, 24.04.2021 19:04
    0
    А, хотя нет, запомните, ребята: 4-2 - это "уничтожила", 3-0 - это "обыграла". Не перепутайте! Админы такиие олени)
    Ссылка
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