Конец неудачной серии. Колос впервые в истории обыграл Ворсклу

Поединок в Ковалевке, учитывая турнирные задачи обоих соперников, смело можно назвать центральным противостоянием 23 тура украинского чемпионата. Полтавчане ведут борьбу за «бронзовые» медали, да и ковалёвцы еще не потеряли надежду добиться исторического успеха. Впрочем, если за третье место команде Руслана Костышина зацепиться не удастся, то попасть в еврокубковую зону «Колос», несомненно, будет стремиться. Отметим и плачевную для «колосков» статистику в матче против полтавчан: ковалевцы проиграли «зелено-белым» все четыре встречи, не сумев забить соперникам ни одного гола.

Команды подошли к сегодняшней дуэли в приподнятом настроении. Ковалевцы имели в своем активе шестиматчевую беспроигрышную серию, а «зелено-белые» в прошлом туре уверенно переиграли «Зарю», прямого конкурента в борьбе за медали. У обоих соперников отмечаем кадровые потери. Хозяева поля не могли рассчитывать на дисквалифицированных Гавриша и Лысенко, а голкипер Волынец сдал позитивный тест на коронавирус. «Ворскла» вынуждена была действовать без оказавшегося в лазарете Пердуты.

В первом тайме на поле наблюдалась тактическая борьба. Ковалевцы пытались быстро доставлять мяч к штрафной соперников, но с обострением у ворот дело не складывалось. «Зелено-белые» форсировать события не спешили, пытаясь в первую очередь обезопасить свои тылы. Ближе к окончанию первой двадцатиминутки хозяева поля заметно активизировались, включили прессинг и заработали несколько перспективных стандартов. После одного из них (штрафной в исполнении Богданова) Милько с острого угла не попал в ворота.

Оппоненты играли осторожно. Моментов было минимум, но внутреннее напряжение противостояния ощущалось. Довольно часто звучал свисток главного арбитра, фиксирующий нарушения правил с обеих сторон. Перед перерывом мог обескуражить соперников Владислав Кулач, но форвард не дотянулся до мяча после прострельной передачи Скляра.

Вторая половина встречи началась с неприятности для гостей. Ковалевцы заработали штрафной на правом фланге, и после навеса Богданова, мяч оказался у Костышина-младшего, который пробил точно в угол. Таким образом, в пятой дуэли с «Ворсклой» «колоски», наконец, сумели распечатать ворота полтавчан.

Взятие ворот «раскрыло» игру. Полтавчанам необходимо было отыгрываться, а хозяева поля получили возможность врываться в свободные зоны на половине поля «Ворсклы». Ковалевцы провели несколько острых атак, которые едва не завершились результативными ударами. Более активно заиграли и «зелено-белые». В одном из эпизодов только надежная игра Петрова спасла «Колос» после передачи Кане в направлении Степанюка.

В середине второго тайма тренерский штаб Руслана Костышина решил внести изменения в игру, и этот ход принес результат незамедлительно. Только вышедший на поле Исаенко откликнулся на блестящую передачу на ход от Милько, и Яворский в штрафной полтавчан сбил форварда. Чурко с 11-тиметровой отметки не переиграл Ризныка, но затем добил в сетку мяч после сэйва голкипера.

Добившись комфортного преимущества, хозяева поля отдали мяч соперникам и сконцентрировались на удержании приемлемого результата. У «зелено-белых» в атаке мало что получалось, а на последних минутах ковалевцы довели счет до разгромного. Ризнык среагировал на удар в упор от Петрова, но Смирный добил мяч в ворота.

3:0 – «Колос» установил клубный рекорд, продлив беспроигрышную серию в Премьер-лиге до семи матчей. В следующем туре ковалевцы на выезде встретятся с еще одним прямым конкурентом – черниговской «Десной». «Ворскла» через неделю будет принимать киевское «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Колос» – «Ворскла» — 3:0

Костышин, 47, Чурко, 66, Смирный, 88

Костышин, 24 – Скляр, 37, Яворский, 65, Альюн, 84

«Колос»: Кучерук, Кравченко, Новак, Петров, Черноморец, Богданов (Задоя, 89), Милько, Антюх (Смирный, 63), Костышин (Ильин, 78), Чурко (Нгамба, 89), Хлебас (Исаенко, 63)

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Альюн, Чеснаков, Якубу, Кане, Скляр (Челядин, 73), Тилль (Нестеренко, 85), Пуцлин (Луизао, 66), Кулач, Степанюк (Кравчук, 73)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион: «Колос», Коваливка

КОЛОС – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА