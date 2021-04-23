В субботу, 24-го апреля, состоится поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 17:00.

За четыре тура до конца сезона в чемпионате Украины еще остался ряд нерешенных вопросов: если с новым чемпионом уже практически все понятно, то с командами, которые составят ему компанию в следующем розыгрыше еврокубков, — нет. Конкретно «Ворскла» и «Колос» к данному игровому дню безопасные позиции занять не смогли, поэтому в теории любой из коллективов может еще оказаться за пределами топ-5. Как этого избежать? В идеале — попробовать здесь и сейчас обыграть одного из прямых конкурентов, улучшив тем самым свое положение.

В первом круге победителем из этой пары уверенно вышли полтавчане (3:0), однако с проблемами в играх против них «Колос» столкнулся еще в прошлом сезоне. Именно тогда подопечные Костышина не забили ни одного мяча за 270 минут, уступив с общим счетом 5:0. Удастся ли им наконец-то прервать неудачную серию?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Ворскла».