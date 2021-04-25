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Колос К
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Ворскла
24.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Руслан КОСТЫШИН: «Получили большое удовольствие от своей игры»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал победу над «Ворсклой»

  • 25.04.2021 01:57
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Руслан КОСТЫШИН: «Получили большое удовольствие от своей игры»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился впечатлениями от домашней победы в матче против «Ворсклы» (2:0).

«Очень трудно играть с такой агрессивной командой. Но мы сегодня справились. Если футболисты выполняют на поле то, о чем мы договаривались, работают в едином русле, то это всегда приносит какое-то качество. Это может не приносить результата, но качество оно приносит. Думаю, сегодня качество было очень хорошим. По прессингу, по тому, как мы двигаемся, перекрываем зоны и атакуем. Поэтому получили большое удовольствие от своей игры.

Кадровые потери? У нас же не один футболист в составе. Если три футболиста выпало, то это не катастрофа. Я никогда не жаловался на кадровые потери, что кто-то выбывает».

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Источник — YouTube

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