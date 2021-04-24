В поединке 23-го тура чемпионата Украины по футболу «Колос» дома обыграл «Ворсклу» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Колос» — «Ворскла» — 3:0
Голы: Костышин, 47, Чурко, 66, Смирный, 87
Обзор матча
1:0, Костышин, 47
2:0, Чурко, 66
3:0, Смирный, 87
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Смирный (Колос К).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Чурко (Колос К).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Костышин (Колос К).
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Источник — Футбол 1/2/3
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