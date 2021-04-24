23-й тур
Колос К
3 : 0
Ворскла
24.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Колос — Ворскла — 3:0. Видео голов и обзор матча

Хозяева всухую разгромили полтавчан в поединке 23-го тура УПЛ

  • 24.04.2021 19:25
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Колос — Ворскла — 3:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Колос Ковалевка

В поединке 23-го тура чемпионата Украины по футболу «Колос» дома обыграл «Ворсклу» со счетом 3:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Колос» — «Ворскла» — 3:0
Голы: Костышин, 47, Чурко, 66, Смирный, 87

Обзор матча

1:0, Костышин, 47

2:0, Чурко, 66

3:0, Смирный, 87

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Смирный (Колос К).
66' ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Чурко (Колос К).
47' ГОЛ ! Мяч забил Денис Костышин (Колос К).
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Источник — Футбол 1/2/3

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