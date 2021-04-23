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Ворскла
24.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встреча с разными воспоминаниями о выездах

  • 23.04.2021 15:54
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Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Колос

Любопытное противостояние претендентов на третье место ждет нас субботним вечером: обе команды набрали неплохой ход, подтвердив амбиции высокими результатами.

«Колос» не проигрывает вот уже шесть матчей кряду, повторив свою лучшую в сезоне серию, и теперь есть шанс улучшить рекорд. Главным успехом ковалевцев за последние полтора месяца была победа над «Зарей» (1:0), когда в концовке первого тайма Владимир Лысенко завершил фланговое наступление.

Как раз с луганчанами в минувшем туре играла «Ворскла», и вовсе громив фаворитов в борьбе за третью строку УПЛ. Счет 4:2 и без того выглядит солидным, но даже за два пропущенных в концовке гола Юрий Максимов устроил подопечным нагоняй. Результативностью в поединке блеснул Владислав Кулач, оформивший хет-трик (между прочим, свой дебютный в УПЛ) и вышедший в лучшие бомбардиры Премьер-лиги.

Героем же «Колоса» в последних матчах был Вадим Милько – обычно нечасто забивающий полузащитник отличился в воротах и «Олимпика», и «Днепра-1», принеся очки в командную копилку. Правда, с начала текущей недели фамилия Милько наряду с двумя партнерами по «Колосу», Владимиром Лысенко и Вячеславом Чурко, фигурирует и в неспортивных новостях. Доподлинно неизвестно, имел ли место дебош в поезде, когда команда возвращалась с выезда к «Минаю», но официальная позиция клуба несколько удивила. «Не имеем намерения комментировать данную ситуацию постфактум», – официально заявил «Колос», тем самым только подогрев дискуссии вокруг не самой приятной темы.

Впрочем, оставим вопрос на разбирательство компетентным органам, а также любителям подобных обсуждений – сами же вспомним другой, по спортивному куда более печальный для «Колоса» выезд. Именно в Полтаве коллектив Руслана Костышина потерпел пока что самое крупное поражение в сезоне – 0:3. Ворота Евгения Волынца тогда поражали Александр Скляр, Дмитрий Щербак и Сергей Яворский. «Характеристика игры одна – «Ворскла» полностью переиграла нашу команду. Выиграла всю борьбу, просто физически нас продавила. Заслуженная победа соперников», – подытожил ту встречу наставник «Колоса».

Возможные скандалы во время выездов «Ворсклы» последние месяцы «зелено-белым» точно не грозили. Все дело в том, что у полтавчан была удивительная домашняя серия, включившая в себя восемь кряду (!) матчей на родном стадионе. Выезд в Ковалевку для команды – первый с 14 февраля и лишь второй в году. Неплохое подспорье, в том числе благодаря которому «Ворскла» и приблизилась к «Заре» на расстояние всего одного очка в таблице. Команда, наверное, уже и позабыла об эмоциях, сопутствующих выездам.

«Колос» примет полтавчан далеко не в оптимальном составе: дисквалифицированы Виталий Гавриш, Николай Золотов и уже упоминавшийся Владимир Лысенко (лучший бомбардир ковалевцев). Кроме того, в лазарете по-прежнему Дмитрий Хлёбас, так что вполне вероятно появление в атаке Евгения Исаенко. У «Ворсклы», напротив, возвращается в строй Ибрахим Кане, сыгравший важную роль в победе над «Львовом» (гол + пас), но пропустивший встречу с «Зарей» по той же причине четырех в сезоне желтых карточек.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Кравченко, Ильин, Петров, Новак, Смирный, Милько, Богданов, Костышин, Чурко, Исаенко.

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Альюн, Чеснаков, Якубу, Пердута, Скляр, Пуцлин, Тилль, Степанюк, Кулач.

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23 апреля, суббота

«Колос» — «Ворскла»
Ковалёвка. Стадион «Колос». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
КОЛОС – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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