Этот, можно сказать, многострадальный матч должен был состояться еще летом прошлого года в первом туре нового чемпионата страны. Но тогда из-за вспышки коронавируса у львовских футболистов игру сперва перенесли на 15 ноября. И здесь произошла накладка. Теперь уже четверых игроков «Львова» (Махмутовича, Казлаускаса, Айнсалу и Якимца) вызвали в различные национальные сборные для участия в официальных поединках. Далее назывались даты 9 и 15 декабря, а затем встречу перенесли еще на более поздний срок. И вот, наконец, команды сыграют друг с другом в первом круге, хотя уже провели матч второго.

С него, пожалуй, и начну. Эта игра состоялась 13 февраля в Ужгороде сразу после зимнего перерыва. Еще в первом тайме у гостей дважды отличился Альваро, а как только футболисты начали вторую половину встречи, Шиндер один гол отыграл. В итоге львовяне выиграли на выезде со счетом 2:1.

И хотя с тех пор прошло совсем немного времени, в обеих командах уже сменились главные тренеры. Им по ходу чемпионата приходится перестраивать игру своих подопечных и решать самую главную задачу сезона - это сохранение места в Премьер-Лиге.

Сейчас соперники находятся в самом низу турнирной таблицы, имея по 18 очков. Поэтому предстоящий поединок будет иметь для них архиважное значение. Тот, кто победит, во-первых, уйдет от оппонента вперед на три очка, а, во-вторых, получит небольшое психологическое преимущество перед тремя заключительными турами. Впрочем, у «Львова» сейчас сыгран на один матч меньше, так что его, в какой-то степени, устроит и ничья.

Интересно, что в предыдущем туре и «Львов», и «Минай» добились домашних побед с одинаковым счетом 3:1 над командами, которые расположились в верхней части таблицы. Львовяне нанесли поражение «Александрии», а закарпатский клуб обыграл «Десну». Это означает, что достаточный ресурс еще есть как у одних, так и у других. И предсказать победителя матча на данный момент достаточно трудно. Кстати, сама встреча пройдет на нейтральном поле в Луцке на стадионе «Авангард», так как «Львов-Арена» в этот день будет занята другим мероприятием.

Арбитром матча «Львов» - «Минай» назначен одессит Дмитрий Бондаренко. В нынешнем сезоне при его судействе «Львов» проиграл в 6-м туре «Шахтеру» 1:5, а «Минай» сыграл вничью 0:0 в 20-м туре с «Колосом».

Ориентировочные составы:

«Львов»: Ильющенков, Якимец, Романчук, Махмутович, Бусько, Довгий, Эрнест, Грисьо, Альваро, Брикнер, Ныч



«Минай»: Попович, Маембе, Лопыренок, Матич, Сакив, Пыняшко, Ткачук, Петрусенко, Бойко, Нуриев, Ахмедзаде

21 апреля, среда