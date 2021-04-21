1-й тур
Львов
0 : 0
Минай
21.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Побег из подвала. Львов одолел Минай в битве аутсайдеров

Судьбу матча решил автогол Маембе

  • 21.04.2021 15:56
  • 3017 просмотров
  • 21 комментарий
Побег из подвала. Львов одолел Минай в битве аутсайдеров
© ПФК Львов

Отчёт о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 1-го тур.

ПФК «Львов» – «Минай» — 1:0

Маембе (авт.), 39

 Довгий, 67, Махмутович, 69, Бусько, 74, Грисьо, 83, Альваро, 85, Романчук, 90+5 – Сакив, 74

ПФК «Львов»: Ильющенков, Якимец, Романчук, Махмутович, Бусько (Лобай, 90), Грисьо (Ременяк, 90), Эрнест (Семенив, 82), Чирьяк, Довгий, Альваро (Сабино, 90), Ныч (Ренан, 82)

«Минай»: Попович, Сакив, Матич, Лопыренок, Маембе, Нуриев, Ткачук (Снижко, 67), Бойко (Милевский, 77), Петрусенко, Ахмедзаде, Шиндер (Пыняшко, 67)

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Стадион: «Авангард», Луцк

ЛЬВОВ – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 21.04.2021 17:20
    0
    PFCLviv, 21.04.2021 16:27
    Наступний сезон будемо шарашить ! Рік був важкий...
    Яйца свои будешь шарашить
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 17:20
    0
    BekXanov, 21.04.2021 17:01
    Не спращивай у полупокера оно больное на всю голову.У всех на сайте одна реакция на этого деб@ла только смех,
    Чмо колгоспне слідкуй за своїми свинями!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 17:19
    0
    BekXanov, 21.04.2021 17:01
    Не спращивай у полупокера оно больное на всю голову.У всех на сайте одна реакция на этого деб@ла только смех,
    Нашестя москалів
    Ссылка
    гол
      гол, 21.04.2021 17:09
    0
    Евгений Семыкин, 21.04.2021 16:42
    Уважаемый, а подскажите. Вы в прошлый раз крайне воинственно были настроены против отставки самого украиномовного тренера. Как там агрессия , улеглась ? Готовы признать что как тренер он вообще не в дугу ? Сменили и пошли результаты. Более того, просматривается очень симпатичная игра, ну с Минаем так точно играли не с позиции слабого.
    Сегодня ганьба была тоже.
    Со скамейки кричали: Ну что там, Саня? Нормально?
    А треба було: Ну що, Олесю?))
    Ссылка
    гол
      гол, 21.04.2021 17:05
    0
    хочу что бы Рух купил игру у Львова!
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 21.04.2021 17:01
    0
    Евгений Семыкин, 21.04.2021 16:42
    Уважаемый, а подскажите. Вы в прошлый раз крайне воинственно были настроены против отставки самого украиномовного тренера. Как там агрессия , улеглась ? Готовы признать что как тренер он вообще не в дугу ? Сменили и пошли результаты. Более того, просматривается очень симпатичная игра, ну с Минаем так точно играли не с позиции слабого.
    Не спращивай у полупокера оно больное на всю голову.У всех на сайте одна реакция на этого деб@ла только смех,
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.04.2021 16:42
    +1
    PFCLviv, 21.04.2021 16:15
    Тільки Львів, тільки львів'яни!
    Уважаемый, а подскажите. Вы в прошлый раз крайне воинственно были настроены против отставки самого украиномовного тренера. Как там агрессия , улеглась ? Готовы признать что как тренер он вообще не в дугу ? Сменили и пошли результаты. Более того, просматривается очень симпатичная игра, ну с Минаем так точно играли не с позиции слабого.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 16:41
    -3
    adidas77, 21.04.2021 16:36
    Сегодня важнее были очки, чем разница мячей!
    Но реализацию нужно подтягивать на будущее.
    Так реалізація зростає, потрібне підсилення і важка праця...
    П.с. шкода, що я не зміг поїхати в Луцьк... Клуб виділив автобус для вболівальників. Молодці!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 16:36
    +1
    PFCLviv, 21.04.2021 16:34
    Дякую!
    Ернест і Нич мали забивати...шкода, що мінімально. Важлива перемога.
    Сегодня важнее были очки, чем разница мячей!
    Но реализацию нужно подтягивать на будущее.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 16:35
    +2
    Владимир Копяк, 21.04.2021 16:07
    Что и требовалось доказать... Как там баскетболисты при СССР говорили? Нет питания, нет попадания... Перекрыли кислород с контрабандой, и все, команда сдулась.... Никто без бабок выкладываться не будет.
    Не смешите пожалуйста!
    Можно подумать, до этого Минай рвал и метал в УПЛ!
    Кстати самую свою громкую победу в УПЛ, Минай добыл после скандала с президентом Миная и контрабандой.
    Так что ваши слова опять ни о чём...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 16:34
    -2
    adidas77, 21.04.2021 16:33
    С заслуженной победой Львов!
    По игре, должны были 3-0 выигрывать!
    Дякую!
    Ернест і Нич мали забивати...шкода, що мінімально. Важлива перемога.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 16:33
    0
    С заслуженной победой Львов!
    По игре, должны были 3-0 выигрывать!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 16:29
    -4
    OKs100, 21.04.2021 16:27
    Если и вам контрабас не перекроют.
    Нє ми легальний бізнес
    Морозиво, новобудови, пільмені, вареники, ну такі всякі смаколики...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.04.2021 16:27
    +2
    PFCLviv, 21.04.2021 16:27
    Наступний сезон будемо шарашить ! Рік був важкий...
    Если и вам контрабас не перекроют.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 16:27
    -4
    Наступний сезон будемо шарашить ! Рік був важкий...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 16:25
    -5
    Народ, заходимо на офіційну сторінку ПФК Львова у фейсбук і радіємо разом з нами !
    Львів святкує !
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.04.2021 16:24
    +3
    axylinam, 21.04.2021 16:19
    Джокер Милевский хоть один мяч забьёт для приличия
    Когда-то его спросили сколько он забил за последний сезон в Беларуси, он сказал, что один гол и засмеялся.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 16:24
    -4
    axylinam, 21.04.2021 16:19
    Джокер Милевский хоть один мяч забьёт для приличия
    То бренд, маркетинговий хід
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.04.2021 16:19
    0
    Джокер Милевский хоть один мяч забьёт для приличия
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 16:15
    -2
    Тільки Львів, тільки львів'яни!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.04.2021 16:24
    +3
    axylinam, 21.04.2021 16:19
    Джокер Милевский хоть один мяч забьёт для приличия
    Когда-то его спросили сколько он забил за последний сезон в Беларуси, он сказал, что один гол и засмеялся.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 16:35
    +2
    Владимир Копяк, 21.04.2021 16:07
    Что и требовалось доказать... Как там баскетболисты при СССР говорили? Нет питания, нет попадания... Перекрыли кислород с контрабандой, и все, команда сдулась.... Никто без бабок выкладываться не будет.
    Не смешите пожалуйста!
    Можно подумать, до этого Минай рвал и метал в УПЛ!
    Кстати самую свою громкую победу в УПЛ, Минай добыл после скандала с президентом Миная и контрабандой.
    Так что ваши слова опять ни о чём...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.04.2021 16:27
    +2
    PFCLviv, 21.04.2021 16:27
    Наступний сезон будемо шарашить ! Рік був важкий...
    Если и вам контрабас не перекроют.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.04.2021 16:42
    +1
    PFCLviv, 21.04.2021 16:15
    Тільки Львів, тільки львів'яни!
    Уважаемый, а подскажите. Вы в прошлый раз крайне воинственно были настроены против отставки самого украиномовного тренера. Как там агрессия , улеглась ? Готовы признать что как тренер он вообще не в дугу ? Сменили и пошли результаты. Более того, просматривается очень симпатичная игра, ну с Минаем так точно играли не с позиции слабого.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 16:36
    +1
    PFCLviv, 21.04.2021 16:34
    Дякую!
    Ернест і Нич мали забивати...шкода, що мінімально. Важлива перемога.
    Сегодня важнее были очки, чем разница мячей!
    Но реализацию нужно подтягивать на будущее.
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 21.04.2021 17:20
    0
    PFCLviv, 21.04.2021 16:27
    Наступний сезон будемо шарашить ! Рік був важкий...
    Яйца свои будешь шарашить
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 17:20
    0
    BekXanov, 21.04.2021 17:01
    Не спращивай у полупокера оно больное на всю голову.У всех на сайте одна реакция на этого деб@ла только смех,
    Чмо колгоспне слідкуй за своїми свинями!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.04.2021 17:19
    0
    BekXanov, 21.04.2021 17:01
    Не спращивай у полупокера оно больное на всю голову.У всех на сайте одна реакция на этого деб@ла только смех,
    Нашестя москалів
    Ссылка
    гол
      гол, 21.04.2021 17:09
    0
    Евгений Семыкин, 21.04.2021 16:42
    Уважаемый, а подскажите. Вы в прошлый раз крайне воинственно были настроены против отставки самого украиномовного тренера. Как там агрессия , улеглась ? Готовы признать что как тренер он вообще не в дугу ? Сменили и пошли результаты. Более того, просматривается очень симпатичная игра, ну с Минаем так точно играли не с позиции слабого.
    Сегодня ганьба была тоже.
    Со скамейки кричали: Ну что там, Саня? Нормально?
    А треба було: Ну що, Олесю?))
    Ссылка
    гол
      гол, 21.04.2021 17:05
    0
    хочу что бы Рух купил игру у Львова!
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 21.04.2021 17:01
    0
    Евгений Семыкин, 21.04.2021 16:42
    Уважаемый, а подскажите. Вы в прошлый раз крайне воинственно были настроены против отставки самого украиномовного тренера. Как там агрессия , улеглась ? Готовы признать что как тренер он вообще не в дугу ? Сменили и пошли результаты. Более того, просматривается очень симпатичная игра, ну с Минаем так точно играли не с позиции слабого.
    Не спращивай у полупокера оно больное на всю голову.У всех на сайте одна реакция на этого деб@ла только смех,
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 21.04.2021 16:33
    0
    С заслуженной победой Львов!
    По игре, должны были 3-0 выигрывать!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.04.2021 16:19
    0
    Джокер Милевский хоть один мяч забьёт для приличия
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 21.04.2021 16:07
    0
    Что и требовалось доказать... Как там баскетболисты при СССР говорили? Нет питания, нет попадания... Перекрыли кислород с контрабандой, и все, команда сдулась.... Никто без бабок выкладываться не будет.
    Ссылка
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