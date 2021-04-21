Побег из подвала. Львов одолел Минай в битве аутсайдеров

Отчёт о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 1-го тур.
ПФК «Львов» – «Минай» — 1:0
Маембе (авт.), 39
Довгий, 67, Махмутович, 69, Бусько, 74, Грисьо, 83, Альваро, 85, Романчук, 90+5 – Сакив, 74
ПФК «Львов»: Ильющенков, Якимец, Романчук, Махмутович, Бусько (Лобай, 90), Грисьо (Ременяк, 90), Эрнест (Семенив, 82), Чирьяк, Довгий, Альваро (Сабино, 90), Ныч (Ренан, 82)
«Минай»: Попович, Сакив, Матич, Лопыренок, Маембе, Нуриев, Ткачук (Снижко, 67), Бойко (Милевский, 77), Петрусенко, Ахмедзаде, Шиндер (Пыняшко, 67)
Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Стадион: «Авангард», Луцк
Источник — Sport.ua
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Со скамейки кричали: Ну что там, Саня? Нормально?
А треба було: Ну що, Олесю?))
Но реализацию нужно подтягивать на будущее.
П.с. шкода, що я не зміг поїхати в Луцьк... Клуб виділив автобус для вболівальників. Молодці!
Ернест і Нич мали забивати...шкода, що мінімально. Важлива перемога.
Но реализацию нужно подтягивать на будущее.
Можно подумать, до этого Минай рвал и метал в УПЛ!
Кстати самую свою громкую победу в УПЛ, Минай добыл после скандала с президентом Миная и контрабандой.
Так что ваши слова опять ни о чём...
По игре, должны были 3-0 выигрывать!
Ернест і Нич мали забивати...шкода, що мінімально. Важлива перемога.
По игре, должны были 3-0 выигрывать!
Морозиво, новобудови, пільмені, вареники, ну такі всякі смаколики...
Львів святкує !
Можно подумать, до этого Минай рвал и метал в УПЛ!
Кстати самую свою громкую победу в УПЛ, Минай добыл после скандала с президентом Миная и контрабандой.
Так что ваши слова опять ни о чём...
Ернест і Нич мали забивати...шкода, що мінімально. Важлива перемога.
Но реализацию нужно подтягивать на будущее.
Со скамейки кричали: Ну что там, Саня? Нормально?
А треба було: Ну що, Олесю?))
По игре, должны были 3-0 выигрывать!
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