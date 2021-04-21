В перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги «Львов» минимально обыграл «Минай» (1:0).
Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 1-го тур.
ПФК «Львов» – «Минай» — 1:0
Маембе (авт.), 39
Довгий, 67, Махмутович, 69, Бусько, 74, Грисьо, 83, Альваро, 85, Романчук, 90+5 - Сакив, 74
ПФК «Львов»: Ильющенков, Якимец, Романчук, Махмутович, Бусько (Лобай, 90), Грисьо (Ременяк, 90), Эрнест (Семенив, 82), Чирьяк, Довгий, Альваро (Сабино, 90), Ныч (Ренан, 82)
«Минай»: Попович, Сакив, Матич, Лопыренок, Маембе, Нуриев, Ткачук (Снижко, 67), Бойко (Милевский, 77), Петрусенко, Ахмедзаде, Шиндер (Пыняшко, 67)
Арбитр: Дмитрий Бондаренко
Стадион: «Авангард», Луцк
Автогол Маембе
Лучшие моменты 1-го тайма
Лучшие моменты 2-го тайма
Обзор матча
Источник — Sport.ua
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