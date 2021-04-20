В среду, 21-го апреля, состоится перенесенный поединок 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Львов» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Луцке, на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00.
В середине августа, на старте чемпионата, данное противостояние вряд ли бы собрало у телеэкранов большое количество зрителей. Теперь же, когда лига вышла на финишную прямую, вывеска матча выглядит куда более привлекательной и интригующей. И дело здесь не только в Милевском, от которого все еще ждут первого гола после возвращения в Украину, но и в положении команд в турнирной таблице. «Львов» и «Минай» — конкуренты в борьбе за выживание, нуждающиеся в баллах на этом отрезке как никогда. Но очевидно, что на кону в предстоящей встрече будет стоять намного больше, чем просто рядовые три очка.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Минай».
Валентин Асташов, Sport.ua
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