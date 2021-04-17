22-й тур
Минай
3 : 1
Десна
17.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Прорвало! Минай наконец-то забил и обыграл Десну

Закарпатская команда покинула последнюю строчку турнирной таблицы

  • 17.04.2021 15:53
  • 4707 просмотров
  • 15 комментариев
Прорвало! Минай наконец-то забил и обыграл Десну
© ФК Минай

Очередной тур Премьер-лиги начался под знаком аутсайдеров! После вчерашней победы «Львова» над «Александрией» на последнее место турнирной таблицы опустился «Минай». В Ужгороде команде Николая Цымбала противостояла черниговская «Десна». И неожиданно проиграла, причем, как говорится – без вопросов.

«Минай» не знал вкуса победы в последних пяти поединках, а не забивали закарпатцы ровно 11 таймов – 495 минут игрового времени. Казалось бы, удобный соперник для «северян», которые ведут борьбу за «бронзу» чемпионата. И «Десна» с первых минут пошла вперед большими силами. Стандарты и навесы с игры держали в постоянном напряжении оборону хозяев. Однако первая же вылазка «Миная» завершилась голом! Бойко пасом пяткой запустил по флангу Кожанова, тот прострелил на ближний угол вратарской. Но рванувшийся к мячу Ахмедзаде пробить не успел – его сбил Тамм. Рефери указал на одиннадцатиметровую отметку… А приговор четко привел в исполнение Нуриев, разведя мяч и голкипера по противоположным углам ворот – 1:0!

«Десна» очень быстро пришла в себя, но как только плотно прижала соперника к воротам – пропустила контратаку. Сакив прострелил слева, Ахмедзаде пяткой продлил в центр штрафной. А набежавший Нуриев на замахе уложил на газон оппонента и пробил в правый от себя угол – 2:0! Отметим, что это был десятый гол Анатолия в сезоне, и по этому показателю он догнал лидеров бомбардирской гонки – Цыганкова и Кулача!

Вторая половина игры началась с очередного ушата холодной воды на головы «северян». Пыняшко, вышедший на поле в конце первого тайма вместо получившего травму Кожанова, обыгрался с Нуриевым и с острого угла с ходу вколотил мяч в дальнюю девятку – красивый гол. К слову, это был третий (и, как оказалось, последний!) удар в створ ворот Литовки – вратарь «Десны» так и не записал на свой счет ни одного сэйва. И тут же Нуриев мог оформить хет-трик, но на линии вратарской из-под его ноги выбил мяч Гитченко – а ворота перед форвардом были пустыми!

Впрочем, «Десне» удалось вернуть интригу. Сработал стандарт: Гуцуляк подал угловой, а Имереков головой, с отклонением корпуса, пробил под штангу – 3:1. Гости пошли вперед, однако чего-то сверхубедительного так и не создали. Были удары, были сэйвы Поповича, штрафные и угловые. Но особо опасных моментов у ворот «Миная» не возникло, а чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем менее убедительными становились атаки гостей. Компенсированное время и вовсе прошло на половине поля «Десны»! 

3:1 – и «Минай», набрав 18 очков, поднялся на 12 место в турнирной таблице. 24 апреля команда едет в гости к «Днепру-1». «Десна» с 36 очками осталась на четвертой строчке. В следующую субботу «северяне» сыграют в гостях против «Львова».

Украинская Премьер-лига. 22 тур.

«Минай» – «Десна» - 3:1

 Нуриев (23, с пенальти; 39), Пыняшко (50) - Имереков (56).

 Тамм (23), Огиря (58), Волков (63), Картушов (77).

«Минай»: Попович - Маембе, Лопыренок, Матич, Сакив - Кожанов (Пыняшко, 42), Ткачук (Милевский, 79), Петрусенко, Бойко (Малепе, 79) - Нуриев, Ахмедзаде (Снижко, 66).

«Десна»: Литовка - Конопля (Полегенько, 73), Имереков, Тамм (Гитченко, 46), Сухоцкий - Домбровский (Чепуренко, 54), Огиря - Картушов, Арвеладзе (Волков, 54), Гуцуляк - Дегтярев (Безбородько, 46).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 17.04.2021 17:02
    -2
    От питання до таких тренерів, як Рябоконь. Невже, Вам, коуч-банді, за все футбольне життя, так і не дійшло, що в заключних турах аутсайдери лягають кістьми, аби тільки видряпати перемогу???
    Страшного, можливо, і не сталось, але ж таким от клубам-раздолбаям прийдеться грати від України в ЄК. І що, коли в суперниках з'явиться умовна Брага чи Фейеноорд? Черговий обсерон вітчизняного футболу, а? ПЗДЦь...
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 17:01
    0
    Александр Федько, 17.04.2021 16:52
    получается Динамо занесло пару чемоданчиков Шахтеру, чтоб они проиграли Львову?)))
    Для чого одне порівнювти з другим? Десні ж нічого не потрібно, а МЕРТВОМУ Минаю якраз пора вигравати, і грошей купа!
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 16:54
    0
    Александр Федько, 17.04.2021 16:52
    получается Динамо занесло пару чемоданчиков Шахтеру, чтоб они проиграли Львову?)))
    Стимуляция Львова. И это не преступление. Так во всём спортивном мире.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 17.04.2021 16:52
    -2
    Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 16:43
    Пару чемоданчиків, і Десна готова на все!
    получается Динамо занесло пару чемоданчиков Шахтеру, чтоб они проиграли Львову?)))
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 16:51
    0
    Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 16:43
    Пару чемоданчиків, і Десна готова на все!
    Как и Вест Хэм?
    Специально же для конспирологов сослался на их матч.
    Никто не хотел умирать....
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 16:43
    -4
    Пару чемоданчиків, і Десна готова на все!
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 17.04.2021 16:37
    -2
    вот милевское нажрется!!!
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 17.04.2021 16:31
    0
    Да говорил что нужно присмотрется к играм Миная недаром там Севидов . Минай с его игрой выиграл 3-1 и у кого Десны которая борется за бронзу.
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 16:25
    0
    Burevesynik, 17.04.2021 16:20
    было 2:0, ВХ сравнял 2:2, сейчас Нью выигрывает 3:2.
    тоже зона вылета
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 17.04.2021 16:20
    0
    обыкновенная игра, 17.04.2021 16:08
    Тогда досмотри Ньюкасл - Вест Хэм.
    было 2:0, ВХ сравнял 2:2, сейчас Нью выигрывает 3:2.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.04.2021 16:19
    0
    HAKUNA MATATA, 17.04.2021 15:58
    Обидно за Десну...
    Взагалі не обідно, Рябоконю вернулося.
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 16:08
    0
    Paolo Maldini, 17.04.2021 16:05
    В українському футболі врожай ( бабло) , на відміну від врожаю осіннього ( сільськогосподарського), збирають на весні...))))
    Тогда досмотри Ньюкасл - Вест Хэм.
    Ссылка
    Paolo Maldini
    online
      Paolo Maldini, 17.04.2021 16:05
    +9
    В українському футболі врожай ( бабло) , на відміну від врожаю осіннього ( сільськогосподарського), збирають на весні...))))
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 16:02
    +4
    С Васей обыграли ФКА, Д-1 и Олимпик, но продули дома Львову с Ингульцом.)
    Цымбал начал с Десны... А ведь Львов на выезде в запасе. ?
    Зато как сейчас весело будет в Полтаве!
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 17.04.2021 15:58
    -5
    Обидно за Десну...
    Ссылка
    Paolo Maldini
    online
      Paolo Maldini, 17.04.2021 16:05
    +9
    В українському футболі врожай ( бабло) , на відміну від врожаю осіннього ( сільськогосподарського), збирають на весні...))))
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 16:02
    +4
    С Васей обыграли ФКА, Д-1 и Олимпик, но продули дома Львову с Ингульцом.)
    Цымбал начал с Десны... А ведь Львов на выезде в запасе. ?
    Зато как сейчас весело будет в Полтаве!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 17:01
    0
    Александр Федько, 17.04.2021 16:52
    получается Динамо занесло пару чемоданчиков Шахтеру, чтоб они проиграли Львову?)))
    Для чого одне порівнювти з другим? Десні ж нічого не потрібно, а МЕРТВОМУ Минаю якраз пора вигравати, і грошей купа!
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 16:54
    0
    Александр Федько, 17.04.2021 16:52
    получается Динамо занесло пару чемоданчиков Шахтеру, чтоб они проиграли Львову?)))
    Стимуляция Львова. И это не преступление. Так во всём спортивном мире.
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 16:51
    0
    Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 16:43
    Пару чемоданчиків, і Десна готова на все!
    Как и Вест Хэм?
    Специально же для конспирологов сослался на их матч.
    Никто не хотел умирать....
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 17.04.2021 16:31
    0
    Да говорил что нужно присмотрется к играм Миная недаром там Севидов . Минай с его игрой выиграл 3-1 и у кого Десны которая борется за бронзу.
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 16:25
    0
    Burevesynik, 17.04.2021 16:20
    было 2:0, ВХ сравнял 2:2, сейчас Нью выигрывает 3:2.
    тоже зона вылета
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 17.04.2021 16:20
    0
    обыкновенная игра, 17.04.2021 16:08
    Тогда досмотри Ньюкасл - Вест Хэм.
    было 2:0, ВХ сравнял 2:2, сейчас Нью выигрывает 3:2.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.04.2021 16:19
    0
    HAKUNA MATATA, 17.04.2021 15:58
    Обидно за Десну...
    Взагалі не обідно, Рябоконю вернулося.
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 16:08
    0
    Paolo Maldini, 17.04.2021 16:05
    В українському футболі врожай ( бабло) , на відміну від врожаю осіннього ( сільськогосподарського), збирають на весні...))))
    Тогда досмотри Ньюкасл - Вест Хэм.
    Ссылка
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