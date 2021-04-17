Прорвало! Минай наконец-то забил и обыграл Десну

Очередной тур Премьер-лиги начался под знаком аутсайдеров! После вчерашней победы «Львова» над «Александрией» на последнее место турнирной таблицы опустился «Минай». В Ужгороде команде Николая Цымбала противостояла черниговская «Десна». И неожиданно проиграла, причем, как говорится – без вопросов.

«Минай» не знал вкуса победы в последних пяти поединках, а не забивали закарпатцы ровно 11 таймов – 495 минут игрового времени. Казалось бы, удобный соперник для «северян», которые ведут борьбу за «бронзу» чемпионата. И «Десна» с первых минут пошла вперед большими силами. Стандарты и навесы с игры держали в постоянном напряжении оборону хозяев. Однако первая же вылазка «Миная» завершилась голом! Бойко пасом пяткой запустил по флангу Кожанова, тот прострелил на ближний угол вратарской. Но рванувшийся к мячу Ахмедзаде пробить не успел – его сбил Тамм. Рефери указал на одиннадцатиметровую отметку… А приговор четко привел в исполнение Нуриев, разведя мяч и голкипера по противоположным углам ворот – 1:0!

«Десна» очень быстро пришла в себя, но как только плотно прижала соперника к воротам – пропустила контратаку. Сакив прострелил слева, Ахмедзаде пяткой продлил в центр штрафной. А набежавший Нуриев на замахе уложил на газон оппонента и пробил в правый от себя угол – 2:0! Отметим, что это был десятый гол Анатолия в сезоне, и по этому показателю он догнал лидеров бомбардирской гонки – Цыганкова и Кулача!

Вторая половина игры началась с очередного ушата холодной воды на головы «северян». Пыняшко, вышедший на поле в конце первого тайма вместо получившего травму Кожанова, обыгрался с Нуриевым и с острого угла с ходу вколотил мяч в дальнюю девятку – красивый гол. К слову, это был третий (и, как оказалось, последний!) удар в створ ворот Литовки – вратарь «Десны» так и не записал на свой счет ни одного сэйва. И тут же Нуриев мог оформить хет-трик, но на линии вратарской из-под его ноги выбил мяч Гитченко – а ворота перед форвардом были пустыми!

Впрочем, «Десне» удалось вернуть интригу. Сработал стандарт: Гуцуляк подал угловой, а Имереков головой, с отклонением корпуса, пробил под штангу – 3:1. Гости пошли вперед, однако чего-то сверхубедительного так и не создали. Были удары, были сэйвы Поповича, штрафные и угловые. Но особо опасных моментов у ворот «Миная» не возникло, а чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем менее убедительными становились атаки гостей. Компенсированное время и вовсе прошло на половине поля «Десны»!

3:1 – и «Минай», набрав 18 очков, поднялся на 12 место в турнирной таблице. 24 апреля команда едет в гости к «Днепру-1». «Десна» с 36 очками осталась на четвертой строчке. В следующую субботу «северяне» сыграют в гостях против «Львова».



Украинская Премьер-лига. 22 тур.

«Минай» – «Десна» - 3:1



Нуриев (23, с пенальти; 39), Пыняшко (50) - Имереков (56).

Тамм (23), Огиря (58), Волков (63), Картушов (77).

«Минай»: Попович - Маембе, Лопыренок, Матич, Сакив - Кожанов (Пыняшко, 42), Ткачук (Милевский, 79), Петрусенко, Бойко (Малепе, 79) - Нуриев, Ахмедзаде (Снижко, 66).



«Десна»: Литовка - Конопля (Полегенько, 73), Имереков, Тамм (Гитченко, 46), Сухоцкий - Домбровский (Чепуренко, 54), Огиря - Картушов, Арвеладзе (Волков, 54), Гуцуляк - Дегтярев (Безбородько, 46).



Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА