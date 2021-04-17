Сегодня «Минай» в 22-м туре УПЛ дома обыграл «Десну» со счетом 3:1. Вашему внимаию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Имереков (Десна).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Василий Пыняшко (Минай).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Анатолий Нуриев (Минай).
|23'
|ГОЛ ! С пенальти забил Анатолий Нуриев (Минай).
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Источник — Sport.ua
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