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17.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Николай ЦЫМБАЛ: «Эйфории не будет, чувствуем ответственность»

Наставник «Миная» прокомментировал победу над «Десной»

  • 18.04.2021 01:51
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Николай ЦЫМБАЛ: «Эйфории не будет, чувствуем ответственность»
© Футбол 1/2/3. Николай Цымбал

Главный тренер «Миная» Николай Цымбал прокомментировал победу своей команды в матче против черниговской «Десны» (3:1).

«Понимали ответственность этой игры, готовились, изучали соперника, претендующего на еврокубки и на бронзу УПЛ. С большим уважением отнеслись к сопернику. В начале игры нам не хватало концентрации при стандартах соперника. Мы понимали, что большинство голов черниговцы забивают со стандартов. И в начале нас простили несколько раз. А потом выбежали в контратаку, заработали пенальти и заслужили этот гол своим терпением и настойчивостью.

Да, без доли везения не обошлось, но ребята бежали в штрафную и верили, что все получится, что встретятся с мячом. Вот и получилось забить голы. Сначала пенальти, затем сброс нападающего на Нуриева, который мастерски распорядился мячом. А третий мяч - очень хорош в исполнении Пиняшко. Великолепный дриблинг, отличный удар. Чтобы так забивать, нужно верить. Хорошо, что он проявил себя в игре. Благодарен ребятам, что они верили в себя, в партнеров и заслужили этот результат.

Эйфории не будет, ведь чувствуем ответственность, которая лежит на наших плечах, нет времени праздновать. Должны подготовиться в короткий срок до матча со «Львовом». Завтра уже начинаем это делать».

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Источник — ФК Минай

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