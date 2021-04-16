В субботу, 17 апреля, состоится встреча 22 тура чемпионата Украины, в которой «Минай» принимает черниговскую «Десну». Матч пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.

«Минай» не побеждал в пяти последних встречах и не забивал на протяжении 495 минут игрового времени. Всё это откинуло команду на последнее место в турнирной таблице. Но в поединке против «Десны» набрать очки ужгородцам будет непросто: «северяне» ведут борьбу за «бронзу» и сами нуждаются в баллах!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Десна».

