22-й тур
Минай
0 : 0
Десна
17.04.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка украинской Премьер-лиги

  • 16.04.2021 21:10
  • 151 просмотр
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Минай – Десна. Текстовая трансляция матча

В субботу, 17 апреля, состоится встреча 22 тура чемпионата Украины, в которой «Минай» принимает черниговскую «Десну». Матч пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00 по киевскому времени.

«Минай» не побеждал в пяти последних встречах и не забивал на протяжении 495 минут игрового времени. Всё это откинуло команду на последнее место в турнирной таблице. Но в поединке против «Десны» набрать очки ужгородцам будет непросто: «северяне» ведут борьбу за «бронзу» и сами нуждаются в баллах!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Десна».
 

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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