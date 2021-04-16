В Ужгород возвращается футбол со зрители. После длительного перерыва власти разрешили заполнить стадион «Авангард» на 50 процентов. Именно столько болельщиков смогут посетить поединок «Минай» - «Десна» - матч команд с абсолютно разными целями и ориентирами.

После поражения от львовского «Руха» минайцы опустились на последнее место. Впрочем, отрыв от идущего одиннадцатым, «Львова», всего три пункта, но их добыть для команды Николая Цимбала - сродни подвига. Закарпатцы не могут победить в пяти последних встречах. При этом Шиндер, Милевский и Ко не забивают уже на протяжении 495 минут игрового времени.

Уже упомянутый матч с прямым конкурентом в борьбе за выживание, «Рухом», наглядно показал состояние дел в команде. В важнейшей игре за «6 очков» минайцы выглядели очень блекло и неэффективно. Игра от обороны приносила плоды до тех пор пока львовяне не нащупали почву у ворот соперника. Но первый пропущенный гол, автором которого стал Кухарук, похоронил надежды «Миная» на очки. В нападении у закарпатцев совсем не клеится. К тому же, в предстоящем матче с «Десной» из-за дисквалификации не сыграет основной форвард Антон Шиндер. Шанс для Артема Милевского?

«Десна» продолжает свою погоню за мечтой. Борьба с луганской «Зарей» за бронзовые медали чемпионата в самом разгаре и обе команды стараются держать темп. В прошлом туре «северяне» очень уверенно переиграли некогда крепкую «Александрию» - 4:1. Причем, помимо разгрома в том матче подопечные Александра Рябоконя устроили настоящий парад красивых голов - ударами «пяткой» отметились Имереков и Тотовицкий. Последний, кстати, из-за повреждения не сможет помочь команде в Ужгороде. Также под вопросом участие в матче с «Минаем» Будковского и Калитвинцева.

«Северяне» идут четвертыми. Их отставание от «Зари» составляет всего два пункта, однако у луганчан остается еще один матч в запасе. Именно поэтому для «Десны» каждый матч как последний.

А вот последний и пока что единственный поединок против «Миная» черниговчане выиграли. В матче первого круга они долго не могли распечатать ворота соперника. И лишь на 80-й минуте точный удар Будковского принес непростую победу претендентам на бронзу. В случае своей второй победы над закарпатцами, «Десна» отпразднует 40-ю викторию в рамках УПЛ.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Попович, Маембе, Матич, Сакив, Малепе, Ткачук, Петрусенко, Кожанов, Пыняшко, Нуриев, Огбонная.

«Десна»: Литовка, Конопля, Тамм, Имереков, Мостовой, Огиря, Домбровский, Гуцуляк, Арвеладзе, Картушов, Безбородько.

17 апреля, суббота