Упорная борьба. Рух не смог дожать Ингулец и остался последним

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Украинская Премьер-лига. 22-й тур.
«Ингулец» – «Рух» - 0:0
Ситчинава, 23, Запорожец, 57 – Федорчук, 24, Мысык, 41, Борячук, 70
На 33-й минуте Юрий Климчук («Рух») не забил пенальти (промах).
«Ингулец»: Крынский – Синегуб, Салем, Кучеренко, Балан – Шишка (Коробенко, 90) – Коваленко (Янаков, 55), Бартулович (Васин, 55), Козак (Шевцов, 74), Запорожец – Ситчинава.
«Рух»: Бандура – Мысык, Стаменкович, Белый, Гагун – Кухарук, Мартынюк, Федорчук –– Климчук (Борячук, 68), Кондраков, Бойчук.
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).
Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).
Удары (в створ): 5 (1) – 10 (3)
Угловые: 4 – 8
Оффсайды: 2 – 0.
ИНГУЛЕЦ-РУХ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 13°C
Источник — Sport.ua
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