22-й тур
Ингулец
0 : 0
Рух Львов
18.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Упорная борьба. Рух не смог дожать Ингулец и остался последним

Команды сыграли вничью в третий раз подряд

  • 18.04.2021 15:53
  • 361 просмотр
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Упорная борьба. Рух не смог дожать Ингулец и остался последним
© ФК Ингулец

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Ингулец» – «Рух» - 0:0

Ситчинава, 23, Запорожец, 57 – Федорчук, 24, Мысык, 41, Борячук, 70

На 33-й минуте Юрий Климчук («Рух») не забил пенальти (промах).

«Ингулец»: Крынский – Синегуб, Салем, Кучеренко, Балан – Шишка (Коробенко, 90) – Коваленко (Янаков, 55), Бартулович (Васин, 55), Козак (Шевцов, 74), Запорожец – Ситчинава.

«Рух»: Бандура – Мысык, Стаменкович, Белый, Гагун – Кухарук, Мартынюк, Федорчук –– Климчук (Борячук, 68), Кондраков, Бойчук.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).

Удары (в створ): 5 (1) – 10 (3)
Угловые: 4 – 8
Оффсайды: 2 – 0.

ИНГУЛЕЦ-РУХ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

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Источник — Sport.ua

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