Иван ФЕДЫК: «Ничейный счет – в пользу соперника»

Главный тренер «Руха» прокомментировал ничью львовян в матче против «Ингульца» (0:0).

«Воплотить свое преимущество в игре помешала реализация. Надо реализовывать те моменты, которые были. Сегодня на поле было много борьбы, поэтому и столько фолов. «Ингулец» ведет силовую игру, в матчах с ними всегда много борьбы. На этом поле при таком сценарии точно было комфортнее играть сопернику. Не сказал бы, что во втором тайме мы меньше создавали моментов. Мы больше старались разыгрывать до верного. Ничейный счет сегодня в пользу соперника, поскольку в турнирной таблице они находятся выше нас».