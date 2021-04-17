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Рух Львов
18.04.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Руховцы могут догнать «Ингулец»

  • 17.04.2021 14:03
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Ингулец – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© Автор: Евгений Кравс

В воскресенье «Рух» в Кропивницком будет играть выездной матч против «Ингульца». В случае победы львовский клуб сможет по количеству очков догнать «желто-красных» в турнирной таблице.

«Рух» и «Ингулец» ранее провели семь очных дуэлей, в том числе одно противостояние состоялось в Премьер-лиге, в которой обе команды дебютировали в августе прошлого года. Интересно, что оба соперника, когда еще выступали в Первой лиге, в личных встречах больше одного гола за матч не забивали. А в матче первого круга нынешнего чемпионата на «Арене Львов» была зафиксирована результативная ничья - 2:2. В составе команды из Петрово голы забивали Младен Бартулович (с пенальти) и Александр Козак, у руховцев - Марьян Мысык и Даниил Кондраков (с пенальти).

Последний раз соперники встречались на поле «Ингульца» в августе прошлого года, когда в рамках Первой лиги также была зафиксирована ничья - 1:1. Сначала защитник «Руха» Марьян Мысык «срезал» мяч в собственные ворота, а в компенсированное время Юрий Климчук реализовал пенальти, спасши команду Ивана Федыка от поражения.

После важнейшей победы в прошлом туре над соседями по нижней части турнирной таблицы из «Миная» микроклимат и настроение в коллективе «Руха» значительно улучшились. Вот что ожидает от воскресной игры с «Ингульцом» тренер «желто-черных» Александр Грицай: «После трех поражений победа над «Минаем» добавила порцию положительных эмоций в коллективе, но никакой эйфории нет. Мы очень серьезно готовимся к матчу с «Ингульцом». Это силовая команда, поэтому, в такой же манере готовимся и мы. Единоборства, агрессия - это все «Ингулец».

К новому противостоянию соперники подошли с клубными рекордными безничейными сериалами. «Рух» обходится без «мировых» шесть матчей подряд, а «Ингулец» - четыре. Юбилейный, 100-й, матч в чемпионатах может провести полузащитник «Руха» Роман Карасюк.

Арбитром матча назначен киевлянин Владимир Новохатний, который провел 22 игры УПЛ. Для руховцев это будет первый матч при судействе Новохатнего, а «Ингулец» провел уже одну игру при этом арбитре, победив 21 марта «Александрию».

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Малыш, Салем, Кучеренко, Балан, Квасный, Запорожец, Бартулович, Коваленко, Чайковский, Шишка, Плохотнюк.

«Рух»: Бандура, Мысык, Гагун, Белый, Стаменкович, Кухарук, Федорчук, Мартынюк, Бойчук, Климчук, Кондраков.

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18 апреля, воскресенье

 «Ингулец» — «Рух»
Кропивницкий.  Стадион «Зирка». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ИНГУЛЕЦ – РУХ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Юрий Назаркевич, Sport.ua

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