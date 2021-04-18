Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Ингулец» – «Рух» - 0:0



Ситчинава, 23, Запорожец, 57 – Федорчук, 24, Мысык, 41, Борячук, 70



На 33-й минуте Юрий Климчук («Рух») не забил пенальти (промах).

«Ингулец»: Крынский – Синегуб, Салем, Кучеренко, Балан – Шишка (Коробенко, 90) – Коваленко (Янаков, 55), Бартулович (Васин, 55), Козак (Шевцов, 74), Запорожец – Ситчинава.

Запасные: Малыш, Мкомола, Щедрый, Асмелаш, Семенко.

«Рух»: Бандура – Мысык, Стаменкович, Белый, Гагун – Кухарук, Мартынюк, Федорчук –– Климчук (Борячук, 68), Кондраков, Бойчук.

Запасные: Мысак, Зец, Глига, Копина, Карасюк, Притула, Рунич, Абдихоликов.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+3 мин. Борячук на дальней штанге пытался достать подачу с правого фланга, но сбросил мяч за лицевую.



90 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, три минуты.



90 мин. ЗАМЕНА У ИНГУЛЬЦА. Коробенко вышел вместо Шишки.



89 мин. Продвижение Васина в левый фланг чужой штрафной был остановлен Стаменковичем.



87 мин. Салем сбил Федорчука в борьбе перед своей штрафной.



85 мин. Удар со средней дистанции из зоны перед штрафной от Мартынюка забрал Крынский, хотя мяч даже не шел в створ.



82 мин. Кухарук получил отскок на входе в правый фланг штрафной, после подачи Мысыка с левого фланга, но под его удар успел броситься соперник.



79 мин. Федорчук получил по ребрам в верховой борьбе против Федорчука у технической зоны.



77 мин. Подача Белого с углового на левом фланге на дальнюю штангу была заверена ужасным ударом слету от Кондракова.



74 мин. ЗАМЕНА У ИНГУЛЬЦА. Шевцов вышел вместо Козака.



72 мин. МОМЕНТ! Ошибся Кучеренко при забросе в правый фланг штрафной, после чего у него из-за спины выскочил Кондраков, принял мяч, но со второго касания запустил его в небеса.



70 мин. Борячук вышел на поле за желтой. Накладка против Запорожца в левом фланге атаки.



68 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Вместо Климчука игру будет завершить Борячук.



67 мин. Шишка получил желтую за опасный подкат под Бойчука в правом фланге атаки.



65 мин. Запорожец чуть не дал носком бутсы в нос Кухарука, стараясь достать мяч из-за спины соперника у технической зоны. Рискует!



64 мин. МОМЕНТ! Бойчук получил пас на ход в левый фланг штрафной с углового на левом фланге, но пробил лишь в сетку с внешней стороны у ближней штанги!



62 мин. Со штрафного Янаков попал точно в спину Гагуну, который устроился под стенкой.



61 мин. Смещение с правого фланга от Янакова завершилось красивым падением во время движения мимо Янакова. Рефери поверил.



60 мин. Климчук попал в руку Синегубу подачей с правого фланга штрафной. Арбитр не стали останавливать игру.



58 мин. ОПАСНО! Климчук решил принимать на колено подачу с левого фланга в зоне перед вратарской, и загубил момент для удара.



57 мин. Уф-ф-ф! Запорожец со спины атаковал Федорчука у центральной линии, прокатившись у соперника на голеностопе.



55 мин. МОМЕНТ! Стаменкович не пустил к Бандуре мяч, после удара Янакова с правого фланга штрафной под ближнюю штангу.



55 мин. ЗАМЕНЫ У ИНГУЛЬЦА. Васин вышел вместо Бартуловича, а Янаков сменил Коваленко.



52 мин. Упустил мяч Кондраков за боковую, принимая верховой пас в левом фланге атаки.



50 мин. Кучеренко перехватил заброс в правый фланг атаки соперников на Кухарука.



48 мин. К Мысыку вернулся мяч к левому углу штрафной, но попытка удара со второго касания была крайне неудачной.



47 мин. Подача с левого фланга от Мысыка была слишком высокой для Кондракова.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через одну минуту.



43 мин. Запорожец отправил на беговые дорожки Федорчука в правом фланге атаки у лицевой.



41 мин. Мысык получил желтую за срыв рывка Ситчинавы в центре поля.



39 мин. Отмашка Запорожца в правго фланге атаки против Кухарука.



37 мин. Неточный пас Козака в зону перед штрафной для Ситчинавы.



35 мин. Заброс Мысыка в левый фланг штрафной не смог догнать Бойчук.



33 мин. ПРОМАХ! КЛИМЧУК ПРОБИЛ НИЗОМ С ПЕНАЛЬТИ В СТОРОНУ ОТ ЛЕВОЙ ШТАНГИ!



32 мин. ПЕНАЛЬТИ! Климчук эффектно подставился под фол выходящего за пределы владений своей команды Салема.



31 мин. Заброс Бойчука на правый фланг штрафной, на Гагуна, был перехвачен.



29 мин. Рух постепенно переходит на чужую половину поля.



27 мин. Попытка удара сходу от Федорчука из зоны перед штрафной пришлась выше цели.



25 мин. Со штрафного Бартулович закрутил намного выше левой девятки.



24 мин. Запорожец тянулся к мячу на входе в левый фланг штрафной, но Федорчук решил сыграть в грубый отбор.



23 мин. Ситчинава прыгнул в подкат в левом фланге атаки точно в ноги Климчука.



21 мин. МОМЕНТ! Синегуб поскользнулся перед штрафной, забирая отскок с подачи углового с правого фланга, но все равно пробил сходу мимо левой штанги!



20 мин. Запорожец загнал Ситчинаву в левый фланг штрафной сильной передачей, после чего форвард пробил в соперника обводящим. Угловой.



19 мин. МОМЕНТ! Запорожец пяткой из центра штрафной покатил на Балана в правый фланг, после чего Бандуре пришлось переводить над перекладиной удар с острого угла!



17 мин. Ингулец контролирует мяч у центра поля.



15 мин. Удар Климчука со входа в правый фланг штрафной в ближний угол был переведен Крынским на угловой.



14 мин. Федорчук повозил соперника перекатами в правом фланге атаки, после чего поулчил по ногам.



13 мин. Накладка от Коваленко против Мартынюка на правом фланге чужой штрафной. И даже желтой не дали.



12 мин. А VAR нет...



12 мин. Ударился мяч об линию, после чего полетел в колено Крынскому. Но ведь оно, в таком случае, точно было в воротах!



10 мин. МОМЕНТЫ! А что тут?! Синегуб зажег свечку над своей вратарской, после скидки головой от Федорчука с левого фланга штрафной! Белый замыкал падение снаряда с метра до ворот, но кто-то на линии сумел выбить! Или за линией?!



8 мин. Гагуну перевели мяч в зону перед штрафной подачей с углового на левом фланге, но удар был блокирован.



6 мин. Мартынюк отобрал мяч у Ситчинавы во время борьбы на правом фланге обороны, но арбитры дали удар от ворот. Ошибка.



4 мин. МОМЕНТ! Кондраков завершил подачу от Гагуна с правого фланга ударом головой, но отправил мяч над перекладиной!



3 мин. МОМЕНТ! Крынский потащил из-под дальней штанги удар со штрафного в левом фланге!



2 мин. ОПАСНО! Салем блокировал попытку удара от Бойчука с левого угла вратарской, после суматохи внутри штрафной!



1 мин. Рух начал с контроля на чужой половине.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 18-го апреля, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и львовский «Рух». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 14:00.

После сенсационного успеха закарпатского «Миная» в игре против черниговской «Десны» (3:1), предстоящая встреча между коллективами Сергея Лавриненко и Ивана Федика начинает играть совершенно другими красками. Теперь уже, именно «желто-черные» являются главными претендентами на вылет в низший дивизион, но есть стойкое впечатление, что нас ждет еще несколько ротаций команд на последней строчке турнирной таблицы. «Ингулец» совершил приличный рывок несколькими турами ранее, но «Мариуполь» и «Заря» серьезно поубавили темпы его продвижения к экватору национального первенства. Тонкость в том, что именно в противостоянии между участниками Первой лиги прошлого сезона может обозначиться участник ее следующего розыгрыша.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Рух».