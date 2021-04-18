22-й тур
Ингулец
0 : 0
Рух Львов
18.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ингулец — Рух — 0:0. Видео голов и обзор матча

В поединке 22-го тура УПЛ соперники голов не забили

  • 18.04.2021 17:09
  • 379 просмотров
  • 4 комментария
Ингулец — Рух — 0:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Ингулец

В поединке 22-го тура чемпионата Украины по футболу «Ингулец» дома сыграл вничью с «Рухом» (0:0).

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Ингулец» — «Рух» — 0:0

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 18:18
    0
    Viktor Krichevskii, 18.04.2021 18:11
    Че за клоун название статьи написал....Они еще не играли А другой клоун бил пеналь...Федику надо копать в сраку этих пенальтистов с ихними мансами...остановками...Разбежался и четко пробил! Понты колотят и плавят команду...
    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
      Viktor Krichevskii, 18.04.2021 18:11
    -1
    Че за клоун название статьи написал....Они еще не играли А другой клоун бил пеналь...Федику надо копать в сраку этих пенальтистов с ихними мансами...остановками...Разбежался и четко пробил! Понты колотят и плавят команду...
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 18.04.2021 18:05
    -1
    Особливо сподабався гол на 64 хв який Львів забив інгульцю
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 18.04.2021 17:38
    0
    Зачотний заголовок
    Наливай!
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 18:18
    0
    Viktor Krichevskii, 18.04.2021 18:11
    Че за клоун название статьи написал....Они еще не играли А другой клоун бил пеналь...Федику надо копать в сраку этих пенальтистов с ихними мансами...остановками...Разбежался и четко пробил! Понты колотят и плавят команду...
    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 18.04.2021 17:38
    0
    Зачотний заголовок
    Наливай!
    Ссылка
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