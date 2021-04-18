В поединке 22-го тура чемпионата Украины по футболу «Ингулец» дома сыграл вничью с «Рухом» (0:0).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ингулец» — «Рух» — 0:0
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Источник — Футбол 1/2/3
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