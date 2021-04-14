Манчестер Сити одержал волевую победу над Боруссией и вышел в полуфинал

Чтобы надеяться на успех в противостоянии с «Манчестер Сити», футболистам «Боруссии» в ответном домашнем матче очень важно было забить быстрый гол. И они это сделали уже на 15-й минуте. Все началось с того, что Эмре Джан со своей половины поля выполнил длинную передачу на ход Холанду. Тот ворвался в штрафную площадь гостей, но пробить ему помешал защитник. Мяч отскочил к Дауду, однако и его удар тоже был заблокирован. Тем не менее, мяч снова оказался у игрока «Боруссии», теперь уже Беллингема. Последовал точный «выстрел» в правый верхний угол ворот и даже отчаянный прыжок Эдерсона не помог ему спасти ворота.

После этого игровое преимущество полностью. перешло к подопечным Хосепа Гвардиолы. Они много атаковали, создавая один момент за другим. Особенно близки к тому, чтобы забить были Де Брюйне, Марез и Зинченко. Так, на 25-й минуте капитан гостей мощно пробил в перекладину. На 32-й минуте Марез оказался один перед воротами Хитца, но не смог переиграть вратаря немецкого клуба. А на 38-й минуте после розыгрыша углового Зинченко головой наносил удар по воротам с близкого расстояния, но Хитц правильно выбрал позицию и забрал мяч в руки.

То, что не удалось игрокам «Манчестер Сити» сделать до перерыва, они претворили в жизнь во втором тайме. На 52-й минуте после прострела слева мяч попал в голову, а затем в руку Эмре Джану. Арбитр матча испанец Карлос дель Серро указал на одиннадцатиметровую отметку. Правда, затем в течение примерно трех минут арбитры VAR тщательно изучали этот момент, но все же пенальти был назначен. К мячу подошел Марез и точно пробил левой ногой в правый от себя угол ворот.

А на 75-й минуте Фоден окончательно снял все вопросы о том, кто выйдет в полуфинал. После розыгрыша углового, мяч попал к нему и форвард гостей, долго не раздумывая, нанес точный удар в нижний ближний угол ворот.

«Манчестер Сити» снова, как и в первом матче, выиграл со счетом 2:1 и продолжит борьбу за главный трофей Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч

Боруссия Д - Манчестер Сити - 1:2 (первый матч - 1:2)

Беллингем (15) - Марез (55, пен.), Фоден (75)

Беллингем (39)

«Боруссия» Д: Хитц, Морей (Тиггерс, 81), Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Эмре Джан, Дауд (Т.Азар, 75), Беллингем (Брандт, 81), Кнауфф (Рейна, 68), Ройс, Холанд

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Рубен Диаш, Стоунз, Уокер, Гюндоган, Де Брюйне, Родри, Фоден, Бернарду Силва, Марез (Стерлинг, 88)

Арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Стадион: «BVB Штадион», Дортмунд

БОРУССИЯ Д - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА