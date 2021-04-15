Боруссия Д
1 : 2
Ман Сити
14.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видео голов и обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 15.04.2021 00:15
  • 4248 просмотров
  • 1 комментарий
Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити – 1:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля в 22:00 в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд принимает «Манчестер Сити» (первая игра – 1:2).

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

См. также: стартовые составы команд.

Видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 1:0. Джуд Беллингем, 15 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Рияд Марез, 55 мин (пен)

ГОЛ! 1:2. Фил Фоден, 75 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
75' ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
55' ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Ман Сити).
15' ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 15.04.2021 00:26
    0
    З перемогою Ман.Сіті. Молодці- успіхів Вам у грі з ПСЖ
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 15.04.2021 00:26
    0
    З перемогою Ман.Сіті. Молодці- успіхів Вам у грі з ПСЖ
    Ссылка
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