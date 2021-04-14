Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити. Зинченко – в основе. Стартовые составы

Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов начнется 14 апреля в 22:00

  • 14.04.2021 20:50
  • 2537 просмотров
  • 3 комментария
Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити. Зинченко – в основе. Стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля в 22:00 в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд принимает «Манчестер Сити» (первая игра – 1:2).

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

Украинец Александр Зинченко выйдет в основе у гостей.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 14.04.2021 21:21
    -2
    А вот это круто. Надеюсь его Холанд не раскатает.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.04.2021 21:10
    +3
    За Дортмунд
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 14.04.2021 21:02
    -1
    Головне, щоб Пеп знову не перехитрив сам себе. Шейхи вже не зрозуміють.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.04.2021 21:10
    +3
    За Дортмунд
    Ссылка
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