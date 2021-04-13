Боруссия Д
0 : 0
Ман Сити
14.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Боруссия Д - Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 13.04.2021 20:40
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Боруссия Д - Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду 14 апреля в Дортмунде на стадионе «BVB Штадион» состоится второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют местная «Боруссия» и английский «Манчестер Сити». 

Первый матч соперников прошел на прошлой неделе в Манчестере и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. На 19-й минуте счет открыл Де Брюйне. А в самом конце поединка команды обменялись голами. На 84-й минуте Ройс восстановил равновесие, но на 90-й минуте Фоден установил окончательный результат. Именно благодаря мячу, забитому на чужом поле, шансы на общий успех у «Боруссии» явно возросли. Впрочем, подопечные Хосепа Гвардиолы уже приучили болельщиков во всем мире к тому, что они одинаково сильно могут сыграть как дома, так и на выезде. Тем более, что у них в запасе есть хотя и минимальная, но все же победа.     

Матч «Боруссия» Д - «Манчестер Сити» начнется в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка. 

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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