В среду 14 апреля в Дортмунде на стадионе «BVB Штадион» состоится второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют местная «Боруссия» и английский «Манчестер Сити».

Первый матч соперников прошел на прошлой неделе в Манчестере и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. На 19-й минуте счет открыл Де Брюйне. А в самом конце поединка команды обменялись голами. На 84-й минуте Ройс восстановил равновесие, но на 90-й минуте Фоден установил окончательный результат. Именно благодаря мячу, забитому на чужом поле, шансы на общий успех у «Боруссии» явно возросли. Впрочем, подопечные Хосепа Гвардиолы уже приучили болельщиков во всем мире к тому, что они одинаково сильно могут сыграть как дома, так и на выезде. Тем более, что у них в запасе есть хотя и минимальная, но все же победа.

Матч «Боруссия» Д - «Манчестер Сити» начнется в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.