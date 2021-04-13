Боруссия Д

В среду, 14 апреля, состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет английский «Манчестер Сити».

В первом матче «горожане» ожидаемо оказались сильнее — 2:1, хотя немецкая команда была близка к ничьей. Но, как обычно, все решит ответный матч.

«Боруссия» Дортмунд

В поединке минувшего тура чемпионата Германии, который состоялся 10 апреля, «Боруссия» на выезде с трудом обыграла «Штутгарт» со счетом 3:2. «Боруссии» удалось сломить сопротивление соперников лишь в концовке встречи, решающий гол забил Кнауфф на 80-й минуте.

Стоит отметить, что еще в начале весны «Боруссия» потеряла важного игрока, 21-летнего английского вингера Джейдона Санчо, который до сих пор не восстановился после мышечного повреждения. Именно Санчо мог бы стать отличным помощником Холанда в атаке дортмундцев, но его участие в матче находится под большим вопросом.

«Манчестер Сити»

Подопечные Пепа Гвардиолы являются фаворитами противостояния, но счет первого матча не гарантирует им легкой жизни. Более того, 10 апреля «горожане» умудрились дома проиграть «Лидсу» со счетом 1:2 в очередном туре чемпионата Англии. Вряд ли это как-то повлияет на итоговую победу «МанСити» в АПЛ, но перед ответным поединком 1/4 финала Лиги чемпионов звоночек весьма тревожный.

К слову, в матче с «Лидсом» принял участие и 24-летний украинский игрок «горожан» Александр Зинченко, которого Гвардиола выпустил не на уже привычный левый фланг защиты, а в полузащиту. Как и для всех прочих игроков «МанСити», матч сложно назвать удачным для украинца. Поэтому вряд ли ему найдется место в стартовом составе английской команды в поединке с «Боруссией».

Букмекеры считают, что шансы «Манчестер Сити» на победу куда выше, чем у «Боруссии». Но «горожанам» стоит держать ухо востро — Холанд и компания не преминут воспользоваться малейшей ошибкой соперников. В конце концов, хозяев устроит победа даже со счетом 1:0…

Ориентировочные составы:

«Боруссия» Дортмунд: Хитц — Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррейро, Беллингем, Джан, Дауд, Кнауфф, Холанд, Ройс.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диас, Канселу, де Брюйне, Родри, Гюндоган, Марез, Б. Силва, Фоден.

Не сыграют: Витсель, Загаду, Шмельцер, Мукоко.

14 апреля, среда