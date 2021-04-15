Пеп ГВАРДИОЛА: «Невероятное чувство. Сейчас мы пишем историю»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Боруссией» Дортмунд (2:1) в ответном поединке 1/4 финала турнира. Первый матч завершился победой «горожан» с тем же счетом.

«Невероятное чувство. Клуб во второй раз вышел в полуфинал турнира. Это очень волнительный момент. Сейчас мы пишем историю.

Очень рады, что мы в полуфинале среди четырех лучших команд Европы. Ребята великолепно играли последние 30 минут первого тайма и всю вторую половину встречи. Мы показали характер, хорошо комбинировали и добились нужного результата.

Что я сказал Фодену во время празднования гола? Я сказал: «Молодец, отличный удар, спасибо!» Он побежал к скамейке, чтобы поделиться радостью со мной. Это незабываемый момент для всего клуба. Каждый из нас усердно работал над тем, чтобы достичь этого успеха. Просто не верится, что мы добились этого. Сейчас нам надо отдохнуть, отпраздновать сегодня вечером, а затем мы будем думать о том, что нас ждет дальше», — отметил Гвардиола.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с парижским ПСЖ.