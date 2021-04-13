Во вторник, 13 апреля, состоится второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют французский «ПСЖ» и немецкая «Бавария». Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция), начало - в 22:00.

Неделю назад соперники играли на поле «Баварии». Тогда игра, в отличие от прошлогоднего финала, закончилась победой «ПСЖ» - 2:3. Но, когда играют команды такого уровня, такой счет не гарантирует никому ничего. На выходных «Бавария» неожиданно потеряла очки с «Унионом», поэтому постарается прервать безвыигрышную серию. «ПСЖ», в свою очередь, разгромил на выезде «Страсбург» (1:4) и изо всех сил старается вернуть лидирующую позицию в чемпионате. Посмотрим, кто после очного матча сосредоточится только на внутренних делах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» - «Бавария».