ПСЖ
0 : 1
Бавария
13.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ПОЧЕТТИНО: «Когда я сидел без работы, такого адреналина мне не хватало»

Наставник ПСЖ рад выходу в полуфинал Лиги чемпионов

  • 14.04.2021 01:33
  • 116 просмотров
  • 0 комментариев
ПОЧЕТТИНО: «Когда я сидел без работы, такого адреналина мне не хватало»
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ прошел «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В ответной игре мюнхенский клуб победил со счетом (0:1), но ПСЖ вышел дальше по правилу выездного гола (первый матч 3:2).

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино высказался о матче.

«Мы были очень сосредоточенными. Был по-настоящему сложный матч. Очень рад за своих футболистов. Выход в полуфинал - это большое событие для нас всех. 

Сложно наслаждаться игрой, когда стоишь у бровки, но я пытаюсь. Каждый раз со стороны кажется, что я сохраняю хладнокровие. Но внутри меня бурлят нервы, настоящий соревновательный стресс. Это тот адреналин, который всем нам нравится. Ну а сегодня получился фантастический матч. 

Когда я сидел дома без работы, такого адреналина мне не хватало. Конечно, я нервничал, речь ведь о главном клубном турнире. Внутри я будто заживо сварился. 

Во время игры мы прилагали много усилий для того, чтобы поправить свою расстановку на поле. Чтобы улучшить картину игры, особенно на флангах. На этот раз мы уже не позволили сопернику так часто врываться в наши владения на высокой скорости. Жаль, что сами не забили, но сейчас мы все равно очень рады происходящему», - сказал Почетттино. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности