Во вторник, 13 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и французским ПСЖ. Поединок пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча в Париже завершилась выездной победой ПСЖ со счетом 3:2 благодаря дублю Килиана Мбаппе и голу Маркиньоса. Теперь у «Баварии», которая в прошлом году выиграла Лигу чемпионов, шансы защитить чемпионский титул значительно ниже, чем были неделю назад.

Причем фаворитом матча на «Альянц Арене» считалась команда Ханса-Дитера Флика, но, как показала игра, в футбол играют не котировки букмекеров (хотя разница была, конечно же, не особо большой). Вероятно, главной проблемой для «Баварии» стал тот факт, что главный бомбардир команды Роберт Левандовски пропускает оба четвертьфинальных поединка.

32-летний нападающий получил повреждение в матче сборной Польши с Андоррой (3:0). У футболиста растяжения связок колена. В этом сезоне Левандовски провел за «Баварию» 36 матчей, в которых забил 42 гола и отдал восемь результативных передач. Поэтому очевидно, что без него выйти в полуфинал немецкой команде будет невероятно сложно.

В минувшую субботу обе команды провели по матчу в своих чемпионатах. ПСЖ на выезде разгромил «Страсбург» (4:1), а «Бавария» не смогла выйти из психологической ямы и потеряла очки в домашнем поединке с «Унионом» (1:1). Теперь гандикап мюнхенцев над «Лейпцигом», который идет вторым в турнирной таблице Бундеслиги, составляет только 5 баллов.

У ПСЖ в Лиге 1 турнирное положение хуже: 3 очка отставания от лидера при том, что оба поединка с «Лиллем» уже позади. Однако Лига чемпионов для команды Маурисио Почеттино в приоритете. У ПСЖ на этот турнир особая мотивация, ведь клуб давно мечтает триумфовать в нем.

«Бавария» вполне может одержать победу в ответном матче, а вот на путевку в полуфинал рассчитывать вряд ли может, поскольку если ПСЖ забьет один мяч, а это более чем вероятно, гостям придется ответить как минимум тремя голами. А это сделать уже будет гораздо сложнее.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Навас – Дагба, Эррера, Кимпембе, Баккер, Гейе, Данило, Дракслер, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

«Бавария»: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес, Киммих, Дэвис, Сане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.

13 апреля, вторник