Не дожали. ПСЖ проходит Баварию на пути к полуфиналу Лиги чемпионов

«Бавария» выиграла битву, но проиграла войну

  • 14.04.2021 00:01
  • 1356 просмотров
  • 13 комментариев
Не дожали. ПСЖ проходит Баварию на пути к полуфиналу Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте позже.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч .

«ПСЖ» - «Бавария»  - 0:1 (первый матч - 3:2).

 Чупо-Мотинг, 40.

Алаба, 52, Мюллер, 68 - Дагба, 55, Эрерра, 90.

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Мбаппе, Паредес, Неймар, Ди Мария (Эрерра, 88) , Данило, Диалло (Баккер, 58), Дракслер (Кин, 72), Гейе, Дагба.

«Бавария»: Нойер, Павар, Киммих, Сане, Чупо-Мотинг (Хави Мартинес, 85), Боатенг, Дэйвис, Эрнандес, Мюллер, Алаба (Мусиала, 71), Коман.

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)

ПСЖ - БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 14.04.2021 00:14
    0
    elevit, 14.04.2021 00:12
    нажмите Ctrl+Enter.
    И что?
    Заголовок исправится?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 14.04.2021 00:13
    0
    adidas77, 14.04.2021 00:08
    "Лыги чемпыоныв"
    Прости господи, это на каком языке накалякано???
    Лучше заголовок исправьте, а не минусуйте, когда вам указывают на ваши ляпы!
    Ссылка
    elevit
      elevit, 14.04.2021 00:12
    0
    adidas77, 14.04.2021 00:08
    "Лыги чемпыоныв"
    Прости господи, это на каком языке накалякано???
    нажмите Ctrl+Enter.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 14.04.2021 00:11
    +1
    ПСЖ с заслуженным проходом!
    Сегодня парижане обязаны были выигрывать матч!
    Но и в первом матче, у Баварии было больше моментов для победы.
    Неймар сегодня был бесподобен. Но как не забил не понятно!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 14.04.2021 00:08
    -1
    "Лыги чемпыоныв"
    Прости господи, это на каком языке накалякано???
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.04.2021 00:06
    +4
    Vitalii_13UA, 14.04.2021 00:06
    Чего не скажешь о первой игре) Так как в первой игре, ПСЖ должны были разгромно проигрывать, но таков футбол)
    Да, согласен с вами)
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 14.04.2021 00:06
    +2
    Sergey RockStar, 14.04.2021 00:05
    Благодаря чуду Бавария избежала разгрома и каким-то чудом умудрилась выиграть, хотя не заслуживала даже ничьи. Париж с заслуженным проходом!
    Чего не скажешь о первой игре) Так как в первой игре, ПСЖ должны были разгромно проигрывать, но таков футбол)
    Ссылка
    elevit
      elevit, 14.04.2021 00:05
    0
    Ну хоть выручка за победы поровну))
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 14.04.2021 00:05
    +1
    Два гранда отправили домой... на пути к победе осталось ещё два.., одужают ли?
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.04.2021 00:05
    +3
    Благодаря чуду Бавария избежала разгрома и каким-то чудом умудрилась выиграть, хотя не заслуживала даже ничьи. Париж с заслуженным проходом!
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 14.04.2021 00:05
    +3
    Почеттино доволен, рад за него,он правильно выстроил тактику.
    В общем ПСЖ вполне заслужила проход,сегодня у Неймара настоящая невезуха.
    Ждем следующего раунда наверное с МС надеюсь будет такой же захватывающий Футбол.
    Ссылка
    Andy_P
      Andy_P, 14.04.2021 00:04
    -1
    Бавария победила, но вылетела... и отскочила сегодня.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 14.04.2021 00:04
    +2
    В случае прохода МС, это будет ПСЖ - МС игры?
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.04.2021 00:06
    +4
    Vitalii_13UA, 14.04.2021 00:06
    Чего не скажешь о первой игре) Так как в первой игре, ПСЖ должны были разгромно проигрывать, но таков футбол)
    Да, согласен с вами)
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.04.2021 00:05
    +3
    Благодаря чуду Бавария избежала разгрома и каким-то чудом умудрилась выиграть, хотя не заслуживала даже ничьи. Париж с заслуженным проходом!
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 14.04.2021 00:05
    +3
    Почеттино доволен, рад за него,он правильно выстроил тактику.
    В общем ПСЖ вполне заслужила проход,сегодня у Неймара настоящая невезуха.
    Ждем следующего раунда наверное с МС надеюсь будет такой же захватывающий Футбол.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 14.04.2021 00:06
    +2
    Sergey RockStar, 14.04.2021 00:05
    Благодаря чуду Бавария избежала разгрома и каким-то чудом умудрилась выиграть, хотя не заслуживала даже ничьи. Париж с заслуженным проходом!
    Чего не скажешь о первой игре) Так как в первой игре, ПСЖ должны были разгромно проигрывать, но таков футбол)
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 14.04.2021 00:04
    +2
    В случае прохода МС, это будет ПСЖ - МС игры?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 14.04.2021 00:11
    +1
    ПСЖ с заслуженным проходом!
    Сегодня парижане обязаны были выигрывать матч!
    Но и в первом матче, у Баварии было больше моментов для победы.
    Неймар сегодня был бесподобен. Но как не забил не понятно!
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 14.04.2021 00:05
    +1
    Два гранда отправили домой... на пути к победе осталось ещё два.., одужают ли?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 14.04.2021 00:14
    0
    elevit, 14.04.2021 00:12
    нажмите Ctrl+Enter.
    И что?
    Заголовок исправится?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 14.04.2021 00:13
    0
    adidas77, 14.04.2021 00:08
    "Лыги чемпыоныв"
    Прости господи, это на каком языке накалякано???
    Лучше заголовок исправьте, а не минусуйте, когда вам указывают на ваши ляпы!
    Ссылка
    elevit
      elevit, 14.04.2021 00:12
    0
    adidas77, 14.04.2021 00:08
    "Лыги чемпыоныв"
    Прости господи, это на каком языке накалякано???
    нажмите Ctrl+Enter.
    Ссылка
    elevit
      elevit, 14.04.2021 00:05
    0
    Ну хоть выручка за победы поровну))
    Ссылка
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