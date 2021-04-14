Не дожали. ПСЖ проходит Баварию на пути к полуфиналу Лиги чемпионов

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Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч .
«ПСЖ» - «Бавария» - 0:1 (первый матч - 3:2).
Чупо-Мотинг, 40.
Алаба, 52, Мюллер, 68 - Дагба, 55, Эрерра, 90.
«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Мбаппе, Паредес, Неймар, Ди Мария (Эрерра, 88) , Данило, Диалло (Баккер, 58), Дракслер (Кин, 72), Гейе, Дагба.
«Бавария»: Нойер, Павар, Киммих, Сане, Чупо-Мотинг (Хави Мартинес, 85), Боатенг, Дэйвис, Эрнандес, Мюллер, Алаба (Мусиала, 71), Коман.
Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Источник — Sport.ua
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Прости господи, это на каком языке накалякано???
Прости господи, это на каком языке накалякано???
Сегодня парижане обязаны были выигрывать матч!
Но и в первом матче, у Баварии было больше моментов для победы.
Неймар сегодня был бесподобен. Но как не забил не понятно!
Прости господи, это на каком языке накалякано???
В общем ПСЖ вполне заслужила проход,сегодня у Неймара настоящая невезуха.
Ждем следующего раунда наверное с МС надеюсь будет такой же захватывающий Футбол.
В общем ПСЖ вполне заслужила проход,сегодня у Неймара настоящая невезуха.
Ждем следующего раунда наверное с МС надеюсь будет такой же захватывающий Футбол.
Сегодня парижане обязаны были выигрывать матч!
Но и в первом матче, у Баварии было больше моментов для победы.
Неймар сегодня был бесподобен. Но как не забил не понятно!
Заголовок исправится?
Прости господи, это на каком языке накалякано???
Прости господи, это на каком языке накалякано???
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