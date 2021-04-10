Бавария неожиданно теряет очки, Лейпциг сокращает отставание

Лидер потерял два пункта

  • 10.04.2021 18:28
  • 265 просмотров
  • 0 комментариев
Бавария неожиданно теряет очки, Лейпциг сокращает отставание
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» после неудачи в Лиги чемпионов с ПСЖ вернулась к матчам Бундеслиги, где не сумела обыграть «Унион» Берлин, пропустив гол в конце встречи - 1:1.

А вот «Лейпциг» одолел «Вердер» и сократил отставание от мюнхенцев до 5 очков.

Важную победу одержал «Айнтрахт», который обыграл «Вольфсбург» и укрепил свои позиции на 4-м месте, отставая от «Волков» на 1 пункт.

Чемпионат Германии. 28-й тур

Бавария - Унион 1:1
Голы: Мусиала, 68 - Ингвартсен, 86

Вердер - Лейпциг 1:4
Голы: Рашица, 61 - Ольмо, 23, Серлот, 32, 41, Сабитцер, 63

Айнтрахт Франкфурт - Вольфсбург 4:3
Голы: Камада, 7, Йович, 27, Андре Силва, 54, Дурм, 61 - Баку, 6, Вегхорст, 46, Тута, 85 (в свои ворота)

Герта - Боруссия Менхенгладбах 2:2
Голы: Аскасибар, 23, Кордоба, 49 - Плеа, 26, Штиндль, 38

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности