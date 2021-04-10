Бавария неожиданно теряет очки, Лейпциг сокращает отставание

«Бавария» после неудачи в Лиги чемпионов с ПСЖ вернулась к матчам Бундеслиги, где не сумела обыграть «Унион» Берлин, пропустив гол в конце встречи - 1:1.

А вот «Лейпциг» одолел «Вердер» и сократил отставание от мюнхенцев до 5 очков.

Важную победу одержал «Айнтрахт», который обыграл «Вольфсбург» и укрепил свои позиции на 4-м месте, отставая от «Волков» на 1 пункт.

Чемпионат Германии. 28-й тур

Бавария - Унион 1:1

Голы: Мусиала, 68 - Ингвартсен, 86

Вердер - Лейпциг 1:4

Голы: Рашица, 61 - Ольмо, 23, Серлот, 32, 41, Сабитцер, 63

Айнтрахт Франкфурт - Вольфсбург 4:3

Голы: Камада, 7, Йович, 27, Андре Силва, 54, Дурм, 61 - Баку, 6, Вегхорст, 46, Тута, 85 (в свои ворота)

Герта - Боруссия Менхенгладбах 2:2

Голы: Аскасибар, 23, Кордоба, 49 - Плеа, 26, Штиндль, 38