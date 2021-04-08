Гранада
0 : 0
Ман Юнайтед
08.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Гранада – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Команды проведут премьерные очные баталии в рамках 1/4-й турнира

  • 08.04.2021 00:53
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Гранада – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
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В четверг, 8 апреля, в Гранаде на поле стадиона «Нуэво Лос Карменес» состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Гранада» примет «Манчестер Юнайтед».

«Гранада»

Команда Диего Мартинеса в двух раундах плей-офф Лиги Европы добилась двух побед при двух поражениях, но все же смогла дойти до четвертьфинальной стадии. В 1/16 финала она за счет гостевого гола прошла «Наполи». Дома «Гранада» победила со счетом 2:0, а в Неаполе потерпела поражение с приемлемой разницей в счете – 1:2. В 1/8-й по аналогичному сценарию испанцы расправились с норвежским «Мольде». На своем поле они выиграли 2:0, а в гостях вновь проиграли со счетом 1:2.

Выйти в плей-офф турнира из круговерти групповой стадии Лиги Европы «Гранаде» удалось в статусе второй команды группы Е. В шести матчах основного этапа розыгрыша ею было одержано 3 победы при 2 ничьих и одном поражении. В итоге  с 11 очками в активе испанцы расположились позади ПСВ (12 пунктов), но выше ПАОКа (6 очков) и «Омонии» (4 пункта).

Сейчас в таблице Примеры подопечные Мартинеса идет на 9 месте, имея 36 очков после 29 сыгранных поединков (10 побед, 6 ничьих, 13 поражений). В двух крайних матчах команда проиграла – 21 марта на выезде 1:2 «Валенсии» и 3 апреля дома 0:3 «Вильярреалу».

«Манчестер Юнайтед»

Команда Уле-Гуннара Сульшера в сыгранных матчах плей-офф Лиги Европы добилась двух побед при двух ничих. В 1/16-й она вначале на выезде разбила «Реал Сосьедад» (4:0), после чего в ответной домашней игре довольствовалась лишь ничьей 0:0. Зато в 1/8 финала «красные дьяволы» вначале на родном «Олд Траффорд» разошлись миром 1:1 с «Миланом», зато в ответном поединке в Италии смогли победить 1:0.

В осенней части еврокубкового сезона манкунианцы играли, напомним, в группе Лиги чемпионов. Кампания у англичан получилась неудачной – они заняли в квартете Н третье место. В шести матчах были добыты 3 победы при трех поражениях. В результате «Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков, сумев опередить «Башакшехир» (3 очка), но пропустив вперед себя «ПСЖ» и РБ Лейпциг» (по 12 пунктов).

В настоящий момент в турнирной таблице английской Премьер-лиги подопечные Сульшера занимают 2 место. У них 60 очков после 30 матчей (17 побед, 9 ничьих, 4 поражения). В трех крайних поединках «красные дьяволы» взяли максимум, выиграв поочередно у «Манчестер Сити» (2:0 в гостях), «Вест Хэма» (1:0 дома) и «Брайтона» (2:1 дома).

История встреч

Ранее команды друг с другом еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Гранада»: Руи Силва, Вальехо, Херман Санчес, Дуарте, Диас, Гоналон, Эррера, Кенеди, Молина, Пуертас, Сольдадо.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес, Мактоминей, Погба, Джеймс, Бруну Фернандес, ван де Бек, Кавани.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.59 по линии Parimatch.

8 апреля, четверг

«Гранада» - «Манчестер Юнайтед»
Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес». Начало – в 22:00
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 1
Прогноз Sport.ua – 0:1

 

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Источник — Sport.ua

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