Гранада – Манчестер Юнайтед – 0:2. Победа на классе. Видео голов и обзор

8 апреля состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги Европы.
Смотрите видео голов и обзор матча «Гранада» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2.
0:1. Маркус Рэшфорд, 31 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:2. Бруну Фернандеш, 90 мин (пен).
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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